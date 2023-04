Com superlotação na UPA's, Unidades Básicas de saúde passam a atender demanda espontânea

Na tentativa de diminuir a superlotação da Unidades de Pronto Atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) definiu na semana passada que Unidades de Saúde da Família devem atender a demanda espontânea, ou seja, sem necessidade de agendamento, principalmente a casos de suspeita de dengue e casos leves de síndromes respiratórias.

Só nos dois primeiros dias as unidades realizaram cerca de 5 mil atendimentos. Nos dias 04 e 05 de abril, foram 5.188 atendimentos, entre adultos e infantis. Destes, 1.158 foram de pacientes sintomáticos respiratórios, o que representa cerca de 20% do volume de atendimento. Entre crianças, de 0 a 12 anos, foram 1.316 atendimentos, sendo 481 de pacientes nesta faixa-etária com sintomas gripais.

Atualmente, mais de 60% do volume de atendimento das unidades de urgência e emergência são de pacientes classificados como azul e verde, ou seja, de menor gravidade e que poderiam ser atendidos na Atenção Primária.

O atendimento está sendo realizado de segunda a sexta-feira, de 7h às 19h, exceto feriados, nas seguintes unidades: Clínica da Família Iracy Coelho, Clínica da Família Portal Caiobá, Clínica da Família Nova Lima, USF Batistão, USF Coophavila, USF Itamaracá, USF Noroeste, USF Jardim Presidente, USF Moreninha, USF Oliveira, USF Paulo Coelho Machado, USF Santa Emília, USF Serradinho, USF Tiradentes e USF Vida Nova.

*Com informaçõesde Assessoria SESAU