Com tecnologia pioneira, imóvel do futuro chega à Campo Grande

Quando o desenho animado "Os Jetsons" foi lançado pela Hanna-Barbera, em 1962, com suas ideias de como seriam a rotina e os hábitos das pessoas em um mundo futurístico, jamais imaginou-se que elas de fato sairiam da imaginação e ganhariam a realidade. Itens como videochamadas, smartwatches e robôs aspiradores deixaram de ser objetos mirabolantes e passaram a figurar como instrumentos fundamentais no dia a dia.

De acordo com uma pesquisa feita pelo site OpinionBox com mais de 2 mil pessoas em 2023, cerca de 90% afirmam ter utilizado ou estão utilizando algum tipo de Inteligência Artificial, sendo que 36% delas o fazem diariamente. Especialistas ressaltam que a IA pode automatizar tarefas repetitivas, identificando oportunidades e aumentando a eficiência e produtividade.

A Jooy Incorporadora, do Grupo EVO, com mais de 15 anos de experiência em tecnologia construtiva, está prestes a revolucionar o cenário imobiliário com seu mais novo empreendimento: Jooy High Line. Com 16 andares e seis apartamentos por andar, o projeto oferece uma variedade de opções de configuração, desde apartamentos estúdio a unidades com três quartos, suíte e lavabo. No entanto, o destaque está na perfeita fusão entre comodidade e tecnologia, graças à implantação de um inovador sistema de Inteligência Artificial chamado Housi. É o primeiro prédio com esse tipo de tecnologia no Estado.

O futuro da vida em casa

Os moradores do novo empreendimento da Jooy poderão desfrutar de uma experiência única e simplificada graças à integração da tecnologia Housi. Com esse sistema de IA, a rotina diária se torna mais prática e eficiente, eliminando a necessidade de sair de casa para realizar tarefas cotidianas. Desde agendar áreas de lazer até realizar compras no mercado e cuidar das roupas na lavanderia, a Housi oferece um leque de comodidades na palma das mãos dos moradores.

"Estamos vivendo uma era de transformação digital, onde a tecnologia não apenas enriquece nossas vidas, mas também simplifica nossas tarefas diárias. Com o sistema Housi, queremos proporcionar aos moradores do nosso empreendimento uma experiência residencial inovadora, onde eles possam desfrutar de todas as facilidades sem sair de casa", afirmou Alessandro Sisan, Head de marketing e estratégias comerciais da Jooy Incorporadora.

Espaço de lazer panorâmico

Além da revolucionária tecnologia, o empreendimento se destaca por suas áreas de lazer projetadas para atender às diversas necessidades dos moradores. O rooftop, assinado pela renomada arquiteta Neusa Nakato, oferece uma deslumbrante vista de 360 graus da cidade. Esse espaço de contemplação não só oferece uma vista panorâmica, mas também abriga instalações como fitness ao ar livre, um Sky Gourmet Bar e até mesmo um cinema outdoor.

No interior, a assinatura da arquiteta Elayne Felix cria um ambiente aconchegante e moderno. Os moradores também poderão usufruir de salas de coworking, salas de jogos, brinquedoteca, playground, quadras esportivas e uma academia bem equipada. Um diferencial notável é o espaço gourmet com piscina privativa, que permite aos moradores receberem amigos e familiares para momentos de lazer sem restrições.

Com a assinatura da Jooy Incorporadora, respaldada pelo vasto histórico tecnológico do Grupo EVO, o empreendimento se apresenta como uma promessa de futuro, onde a tecnologia não é apenas um acessório, mas sim uma parte integrante e essencial da vida cotidiana.

Mais detalhes do mais novo empreendimento da Jooy Incorporadora pode ser conferidos através do site oficial.

Aos interessados em adquirir um imóvel, basta entrar em contato pelo telefone (67) 4042-1085 ou ir até a Central de Decorados, localizado na Av. Nelly Martins, 169 — Santa Fé.

Visite também as redes sociais da Jooy Incorporadora @somosjooy e do Grupo Evo @evourbana.