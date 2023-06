Com três unidades de saúde abertas, feriado é oportunidade para colocar cartão de vacina em dia

Mesmo com feriado e ponto facultativo nos dias 08, 09, 10 e 13 de junho, três unidades de saúde seguem abertas para a imunização da população contra a gripe e a covid-19 em Campo Grande. Além dos pontos fixos, há também uma ação itinerante. O objetivo é facilitar o acesso à imunização e ampliar a cobertura vacinal do município.

Nesta quinta e sexta-feira (08 e 09), o atendimento está sendo realizado exclusivamente na UBS 26 de Agosto, UBS Dona Neta e USF Moreninha, de 07h às 17h.

No dia 10, sábado, além das três unidades, haverá ação itinerante na escola Municipal Irmã Edith Coelho Netto, localizada na Rua Paranapebas, 179, Jardim Colúmbia. O horário de atendimento é de 8h às 14h. No domingo, dia 11, não haverá vacinação.

Na segunda-feira, dia 12, haverá expediente normal em todas as unidades de saúde. Na terça-feira, dia 13, feriado em celebração ao dia de Santo Antônio - padroeiro da Capital - a UBS 26 de Agosto, UBS Dona Neta e USF Moreninha estarão abertas de 07h às 17h. Nas unidades estarão sendo disponibilizadas todas as vacinas do calendário.

Conforme informações do Serviço de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o município dispõe ainda de aproximadamente 45 mil doses da vacina contra a gripe em estoque. Desta forma, a aplicação seguirá sendo realizada até que haja doses disponíveis.