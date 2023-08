Com um pagamento a menos, custo de modificação veicular no Detran/MS é o mais caro do Centro-Oeste

No início de agosto, o Detran/MS anunciou a eliminação do pagamento de pedido de autorização de vistoria prévia para alteração de veículo. A flexibilidade festejada na prestação do serviço, no entanto, não conseguiu sustentar o alto custo da atividade. Em comparação com as taxas cobradas por outros departamentos de trânsito da região Centro-Oeste, o valor por aqui é o mais caro entre os Estados.

Detran Vistoria Prévia Vistoria Final CRV Total MS R$ 0 R$ 201,96 R$ 331,80 R$ 533,76 DF R$ 63 R$ 192 R$ 219 R$ 475 MT R$ 131,14 R$ 23,91 R$ 226,90 R$ 381,95 GO R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 208

*Todos os dados foram atualizados pelos órgãos estaduais.

O Detran/GO foi o que apresentou o menor custo entre os departamentos de trânsito da região. O órgão informou que, por lá, a vistoria veicular não é cobrada. Além disso, as etapas do processo referentes ao valor de R$ 208 incluem: vistoria prévia ou regularização do Detran; fotos antes (frente,lateral,traseira,número do motor e chassi); pegar autorização para o Inmetro; inspeção do Inmetro (valor a parte); oficinas credenciadas; documentos (Certificado do Registro do Veículo - CRV, requerimento, vistoria, fotos antes e depois, laudo inmetro nota fiscal de peças e serviços, documentos pessoais). O Detran/GO disse ainda que o CRV é digital, só cobra o serviço paralelo. No entanto, não deixou claro o que é este serviço paralelo.

Outra diferença de custo encontrada pela reportagem é o valor cobrado entre o órgão e as Empresas Credenciadas de Vistoria (ECV). Aqui em Mato Grosso do Sul, de modo geral, as terceirizadas cobram pela vistoria final R$220, uma diferença de R$19, em relação ao preço praticado pelo Detran/MS. Neste caso, o que muda na opção de um serviço por outro é a agilidade no atendimento. Enquanto que no Detran, o proprietário precisa agendar e aguardar uma data disponível, na credenciada a vistoria é por ordem de chegada, com tempo de espera de 20 minutos em média.

É importante destacar que estes valores são para modificações gerais. Serviços que exigem a emissão do Certificado de Segurança Veicular (CSV) e a taxa de vistoria pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro são mais caros. Por exemplo, a vistoria do Inmetro, operacionalizada por terceirizadas credenciadas, para motor home custa R$1.300, para alteração de característica, o valor é de R$650.