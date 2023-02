Com volta às aulas Detran-MS reforça orientação de comportamento dos condutores em frente às escolas

Os alunos matriculados nas 348 unidades da REE (Rede Estadual de Ensino) iniciam as aulas nesta quinta-feira (23) e, como nos anos anteriores, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) vem reforçando desde o início deste mês ações educativas para evitar problemas como filas duplas e triplas em frente às escolas.

“A boa educação vem do bom exemplo, a criança vai absorver melhor e replicar para a sua vida o que os pais fazem de bom ao deixá-la na porta da escola”, afirma o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, ao defender que trabalhar com as crianças é uma das formas mais eficientes para garantir um trânsito seguro para todos.

Ele lembrou que pensando nisso, o Departamento criou o Detranzinho Play, aplicativo que ensina de forma didática e descontraída como as crianças devem se comportar no trânsito. As orientações são dadas pelos bonecos como Robertinho, a professora Júlia e o senhor Manoel e outros personagens. O Detranzinho Play já conquistou dois prêmios nacionais.

Além das ações desenvolvidas pelas equipes de Educação de Trânsito, o setor de Fiscalização do Detran-MS também vem realizando ações nas escolas em alguns municípios, em parceria com os órgãos locais de trânsito, como aconteceu em Campo Grande na primeira quinzena deste mês, em que os agentes de trânsito realizaram ações educativas em frente as escolas que já iniciaram as aulas.

*Com informações de Detran-MS