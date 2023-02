Comarca de Aquidauana abre inscrições para estágio

Estão abertas até o dia 1º de março as inscrições para o processo seletivo de estágio para acadêmicos de Direito na comarca de Aquidauana. Podem participar do processo seletivo alunos do 1º ao 8º semestre, regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas. As inscrições podem ser feitas na secretária do Fórum da cidade, das 12 às 19 horas.

A prova será realizada no dia 2 de março, com duração de três horas, iniciando-se às 8 horas, no próprio Fórum, localizado na Rua Nilza Ferraz Ribeiro, 391, Vila Cidade Nova. A avaliação será constituída de 10 questões objetivas de noções de Direito e 10 de Língua Portuguesa.

O candidato deverá apresentar-se no local das provas com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto e caneta esferográfica de cor, preferencialmente, preta.

Os participantes que obtiverem o percentual correspondente a 50% ou mais do total de pontos serão considerados aprovados. O gabarito da prova será afixado no átrio do Foro da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estágio terá duração de um ano e o exercício será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário fará jus a bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.

*Com informações do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul