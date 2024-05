Comarca de São Gabriel do Oeste doa R$ 220 mil para auxiliar vítimas de enchentes no RS

Em um gesto de solidariedade e apoio ao Estado do Rio Grande do Sul, que enfrenta os estragos causados pelas fortes chuvas e inundações, a comarca de São Gabriel do Oeste destinou R$ 220 mil provenientes de penas pecuniárias para auxiliar as vítimas da tragédia. A decisão, tomada pelo juiz Marcus Abreu de Magalhães, demonstra a forte ligação histórica e cultural entre as duas regiões e o compromisso com a união em momentos de dificuldade.

A influência gaúcha na região de São Gabriel do Oeste é notória, presente na arquitetura, na culinária, na música e nos costumes da população. Essa herança é celebrada pela comunidade, que mantém viva a tradição através de festivais e eventos culturais.

Continue Lendo...

A decisão da comarca de São Gabriel do Oeste se soma a outras iniciativas tomadas pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul para auxiliar o estado vizinho. Na última semana, a comarca de Dois Irmãos do Buriti também destinou R$ 15 mil para o estado gaúcho.

*Com informações do TJMS