Combate a focos de dengue começa em Anhanduizinho

Campo Grande tem nova ação contra a dengue. Por meio da campanha "Meu Bairro Limpo – Todos em Ação contra a Dengue", a Prefeitura quer percorrer as sete regiões urbanas e distritos do município para combater o mosquito Aedes aegypti, que também é transmissor da zika e chikungunya.

A primeira etapa será realizada na Região Urbana do Anhanduizinho, onde os trabalhos estarão concentrados pelos próximos 10 dias. Além das visitas domiciliares e inspeção de terrenos, estão sendo disponibilizados dois pontos de descarte para que os moradores possam fazer o despejo de materiais sem uso.

Com a participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), drones irão mapear terrenos e possíveis focos da doença em locais de difícil acesso.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, explica que a região foi escolhida por apresentar um número elevado de bairros com alta incidência de dengue.

“As equipes da Sesau estarão todas mobilizadas, juntamente com as demais secretarias e instituições parceiras, para garantir que a gente possa vencer mais essa batalha contra o mosquito. Mas é importante lembrar que a participação da população é fundamental. Mais de 75% dos focos ainda são encontrados dentro das residências. Desta forma, cada um precisa ter consciência e fazer a sua parte”, afirma a secretária.

Pontos de Descarte

Durante a ação, moradores poderão deixar materiais de grande volume, como móveis inutilizados, carcaça de eletrodomésticos e eletrônicos, pneus e outros objetos que possam acumular água nos pontos de coleta. Não é permitido o descarte de entulhos, restos de materiais de construção e podas de árvores.

Na Região Urbana do Anhanduizinho, os pontos ficarão nos endereços:

Rua Tumbergia, entre as ruas Prímula e Gerbera – Aero Rancho

Rua Francisco Águiar Pimenta, entre as ruas Júlia Pereira de Souza e Waldemar Writh – Jardim Monumento

Casos

Do dia 1º de janeiro a 28 de fevereiro deste ano, foram notificados 2.310 casos de dengue em Campo Grande. Até o momento, não houve a notificação de nenhum caso de zika e apenas duas notificações por chikungunya.

Em todo o ano passado a Capital registrou 17.033 notificações de dengue e seis óbitos provocados pela doença. Foram notificados, de janeiro a dezembro de 2.023, 92 casos de zika e 176 de chikungunya.

A Capital fechou o segundo semestre do ano passado apresentando redução significativa nos casos de dengue, se comparado com o período anterior. O pico da doença foi registrado em abril, com mais de 3 mil casos notificados. A partir de junho, houve redução expressiva com estabilização nos meses seguintes.

O Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa), realizado em janeiro deste ano nas unidades de saúde de cada bairro, detectou três pontos com risco de infestação do mosquito, Vida Nova, Estrela do Sul e Maria Aparecida Pedrossian e Damha (atendidos pela mesma unidade). Outros 42 estão em situação de alerta e em 28 a situação é de baixo risco.

Em Mato Grosso do Sul, quatro municípios aparecem com alta incidência dos casos prováveis da doença, segundo boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Campo Grande é a cidade que apresenta o menor índice entre os 79 municípios.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande