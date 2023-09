Começa amanhã (05) a 24° Expo Sidrolândia com entrada gratuita

Com foco no desenvolvimento que a Rota Bioceânica vai proporcionar para a região Centro-Oeste de Mato Grosso do Sul, o Sindicato Rural de Sidrolândia abre nesta terça-feira (05) a 24ª Feira de Agronegócio, Comércio e Indústria, a tradicional Exposição que marca a grande festa do município. Um evento que é realizado pelo Sindicato Rural para toda comunidade e região. Este ano, será de 05 a 10 de setembro, no Parque de Exposições Waldomiro João Comparim com entrada franca todos os dias.

A abertura está programada com uma cerimônia às 19h, no Tatersal de Eventos Cesar Neto de Menezes, com presenças de autoridades de toda região, incluindo o Governador do Estado, Eduardo Riedel.

A programação está recheada de atrações, que vão desde shows nacionais como da dupla sertaneja Rio Negro e Solimões à artistas regionais e da terra, como uma forma de valorizar a cultura sul-mato-grossense. Mas também terão palestras técnicas com apoio do Senar e da Aprosoja/MS, um circuito especial do Sicredi Pantanal, Rota Rural em parceria com a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, rodeios, exposição de maquinários, gastronomia e artesanato.

Ao todo, são mais de 50 expositores entre grandes e médias empresas e mais 20 expositores no Pavilhão da Associação Empresarial. Uma oportunidade para avaliação e fechamento de negócios, tanto no setor da agropecuária com a compra de maquinários, quanto de implementos, insumos, caminhões, energia fotovoltaica e empresas de químicos e biológicos. Além da apresentação de linhas de financiamento rural por parte de cooperativas e agências de financeiras.

Em 2022, a Expo Sidrolândia movimentou mais de R$ 70 milhões em negócios.

Shows/ Atrações

O show de Rio Negro e Solimões acontece no segundo dia de Feira, dia 06, a partir das 21h. Na quinta-feira, dia 07, às 11h terá Encontro de Clássicos com churrascada e show de rock, e às 16h terá show especial aéreo Acrobáticos. Às 17h, show Kids da Turma da Mônica, Patati-Patatá e Patrulha Canina.

Já na sexta-feira, dia 08, o show fica por conta das duplas João Haroldo e Betinho, Patrícia e Adriana e Fred e Victor, a partir das 22h. No sábado, dia 09, tem show com Munhoz e Mariano às 22h e no domingo, dia 10, encerrando a Expo Sidrolândia, terá a final do rodeio às 20h.