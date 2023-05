Showtec começa na terça e é o maior evento de discussão e apresentação de tecnologias no agronegócio

Nesta terça-feira (23), começa o Showtec 2023, Feira de Tecnologias e apresentação e discussão sobre tendências do agronegócio, em Maracaju, região Centro-Oeste do estado. A edição deste ano deve receber em torno de 25 mil pessoas, segundo os organizadores. Em 2022, foram mais de 20 mil visitantes e gerando mais de R$ 400 milhões em negócios.

O Showtec é considerado um dos maiores eventos do agro de todo Mato Grosso do Sul e terá uma vasta programação com palestras técnicas nos três dias de evento, de 23 a 25 de maio, na Fundação MS, instituição de pesquisa que realiza o evento há mais de 20 anos.

A abertura oficial está marcada para amanhã 8h, com presença de várias autoridades e produtores rurais. E na Arena Showtec, espaço organizado especialmente para os palestrantes, acontecem as palestras técnicas com convidados de todo Brasil.

O evento é realizado pela Fundação MS, que está presente em 13 unidades de pesquisa e influencia 1.800.000 hectares no Mato Grosso do Sul. São 27.460 parcelas de pesquisa gerando resultados que dão base para o crescimento da agropecuária sul-mato-grossense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta segunda-feira (22), o gerente de marketing e coordenador geral do Showtec, André Lourenção, falou sobre a realização do evento e as mais de 500 tecnologias que estarão disponíveis para o produtor do estado.

Confira a entrevista completa: