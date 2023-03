Começa hoje Feirão de empregos Grupo Pereira

O Grupo Pereira, 7º maior varejista de alimentos do país e dono do atacarejo Fort Atacadista e da rede de Supermercados Comper está com processo seletivo aberto para a contratação de funcionários para suas lojas de Campo Grande. Na capital são dez unidades do Fort Atacadista e onze lojas do Comper.

Serão disponibilizadas 150 vagas para contratação imediata. A ação oferece os seguintes cargos que não exigem experiência:

Vagas abertas:

Auxiliar de perecíveis (açougue, rotisseria e padaria);

Auxiliar de prevenção;

Carga e descarga de mercadorias;

Operador de caixa;

Repositor de mercadorias;

Repositor de mercadorias (madrugada e fechamento de loja);

Os interessados devem comparecer na Associação de Moradores do bairro Nova Lima, das 8h às 15h, munidos dos documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência. Os cargos ofertados não exigem experiência e os benefícios para os funcionários incluem: seguro de vida, assistência odontológica, alimentação na empresa (café da manhã, almoço/jantar), kit maternidade, suporte social (assistência social, jurídica, financeira, psicológica e previdenciária) aos funcionários e grupo familiar, crédito consignado após 1 ano de empresa e o Vuon Card (cartão de crédito com desconto em compras no Fort Atacadista e no Supermercado Comper). Algumas funções também remuneram por produtividade.

O Feirão acontece a partir de hoje, e segue até sexta-feira (24), sempre das 08h ás 15h, na associação de moradores do Nova Lima, localizada na Rua Jerônimo de Alburquerque, 1522.