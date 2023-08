Começa hoje o 16º Encontro com a Música Clássica

A partir desta segunda-feira (14), ocorre a 16ª edição do Encontro com a Música Clássica em Campo Grande. A abertura será às 20h , no teatro Glauce Rocha, localizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Com cinco dias de programação, evento é o mais tradicional festival de música de concerto de Mato Grosso do Sul. Realização é da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

É esperada a participação de aproximadamente 200 artistas até sexta-feira (18), entre eles, orquestras, coros, solistas e variadas formações camerísticas, o evento conta com a participação de diversos artistas regionais e nacionais.

Continue Lendo...

Entre os convidados principais estão nomes como Renato Borghetti (acordeonista), Kayami Satomi (violoncelista), Antonio Vaz Lemes (pianista), Duo Abdala (flauta e violão) e outros.