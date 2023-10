Novenário do Santuário São Judas Tadeu começa hoje na capital

"Ele teve uma fé muito ordeira, uma fé de muita lealdade ao seu mestre. E, por isso mesmo, ele não caiu na desesperança, mas sempre acreditou na esperança em Deus, em Cristo Jesus. E, por isso mesmo, ele foi fiel até o fim. E, conforme a tradição da igreja, nesse sentido, a graça que ele concede aos fiéis é proporcional aos seus próprios méritos. Então, por isso que ele é tido como padroeiro das causas impossíveis".

O Padre Alex Messias se refere a São Judas Tadeu, que dá nome ao santuário do qual o padre é responsável e que está completando 35 anos em Campo Grande. O sacerdotes está à frente do santuário há mais de um ano e meio e ainda se impressiona com a fé dos devotos. "Todo dia 28 nós temos mais de 12 horas de programação. Por exemplo, às sete horas da manhã tem a Santa Missa na TV Imaculada, das oito às dezoito horas exposição do Santíssimo Sacramento, onde durante o dia inteiro os fiéis ficam no santuário rezando, agradecendo. Das oito até às 21 horas sempre temos um ou mais padres atendendo os fiéis, inclusive no horário do almoço."

A igreja São Judas Tadeu começou a ser construída em 1980 e foi inaugurada dois anos depois. Mais tarde, em 1988, o dom Vitório Pavanello elevou a igreja à paróquia, e em 28 de outubro de 1995 a paróquia se tornou um santuário. Justamente no Dia de São Judas Tadeu.

"Para ser santuário precisa ter três finalidades. A primeira é que seja um local de peregrinação, ou seja, onde os fiéis vão para suplicar bênçãos, graças, bem como também realizar promessas que foram realizadas a Deus por intercessão, por exemplo, de São Judas a Deus. A segunda finalidade do santuário é promover um centro de evangelização. Então por isso que o nosso santuário recebe vários eventos, tanto eventos locais quanto eventos regionais, promovendo sempre o aspecto da evangelização. E o terceiro é um local em que sempre se tem a disponibilidade dos sacramentos, para que os fiéis possam ir lá e ser atendido pelos sacerdotes", explicou o Padre Alex.

Um dos devotos é Reginaldo Donisete. Ele frequenta o santuário há 18 anos e conta que a relação com São Judas Tadeu vem de família. "A família inteira é devota. Até o nome do meu irmão, minha mãe já tinha colocado Ricardo Tadeu, por causa de São Judas Tadeu. Meu filho fez 17 anos agora, e o nome dele é Gabriel Tadeu. Justamente por causa de São Judas Tadeu. Eu conheci a minha esposa lá na igreja de São Judas Tadeu. Então, faz anos que a gente vai visitar lá."

A mãe de Reginaldo foi diagnosticada em 2010 com uma enfermidade rara que prejudicava as cordas vocais. Em 2020 ela teve complicações em um procedimento e perdeu a voz. A família encontrou em São Judas Tadeu a esperança.

"Ela foi diagnosticada com uma enfermidade rara, que era uma estenose traqueal a um centímetro da corda vocais. Onde dificultava um procedimento de cirurgia para retirar a estenose. E a única solução era a dilatação. Só que aí foi feita a primeira dilatação sem problema nenhum. Ela ficou meio arroca por causa. Mas aí, nove anos depois, em agosto de 2020, ela fez uma nova dilatação e teve algumas complicações. E não conseguiram abrir totalmente. E aí ela perdeu a voz. Ela ficou de 2020 até a semana passada. Ela não falava, só comunicava com a gente. E a gente ficava olhando na boca dela para entender, poor leitura labial. Aí a gente entregou nas mãos de Deus, através da missão de São Judas Tadeu. O padre fez uma benção nos dias antes do procedimento. Ela fez um procedimento em agosto e um em setembro. E agora, sábado, fez 15 dias que a minha mãe retornou a falar perfeitamente," contou Reginaldo.

Reginaldo é um entre centenas de fiéis esperados pelo Padre Alex no Novenário do Santuário São Judas Tadeu que segue até o dia 28 com missas diárias. O tema deste ano é "São Judas Tadeu une os povos em oração".

"São nove dias. A cada dia nós teremos um sacerdote convidado para presidir a Santa Missa e estaremos também, a cada dia, rezando por uma nação que influenciou ou que continua influenciando a cultura campucandense. E ali nós administraremos uma bênção específica para cada nação. Também nós teremos a novena a São Judas Tadeu, Padroeiro das Causas Impossíveis. Então, durante os nove dias, os fiéis que vêm no primeiro dia, eles costumam fazer os nove dias da novena. Com o mesmo agradecimento ou com a mesma intenção. Celebrando a Santa Missa e rezando a oração de São Judas Tadeu", disse o sacerdote.