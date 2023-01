Começa hoje o período de matrícula para novos alunos da Rede Municipal

Está aberto o período de matrícula para novos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) para o ano letivo de 2023. Sem prazo específico para a matrícula, que pode ser feita a qualquer momento durante todo o ano letivo, o cadastro é realizado pela plataforma ‘Matrícula Online’ disponível no site do Município (clique aqui para acessar).

Conforme a prefeitura de Campo Grande, a designação de novos alunos será realizada em até dois dias úteis, mesmo prazo para que os responsáveis efetivem a matrícula direto na unidade escolar. Em janeiro, as secretarias das Escolas Municipais e Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) realizam atendimento das 7h às 13h.

“Todas as cinco escolas urbanas de tempo integral estão com vagas disponíveis no mesmo processo, sem edital nem critérios de distância, democratizando o acesso ao pleito a todos os interessados”, informou o município.

A segunda listagem de contemplados para as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) será divulgada nesta quarta-feira (11), no portal de matrículas (clique aqui para acessar). Os pais ou responsáveis tem até o dia 17 de janeiro para efetivar a matrícula diretamente na unidade escolar em que o aluno foi designado. Caso a matrícula não seja efetivada, a criança perderá a vaga. O cadastro para solicitar vaga em EMEIs poderá ser feito durante o ano todo.