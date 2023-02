Começa hoje testagem gratuita para Covid-19 na UFMS

A partir desta quarta-feira (1º), a população de Campo Grande e demais municípios já pode realizar a testagem para a Covid-19 de forma gratuita no Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias, da Faculdade de Medicina (Famed), na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Não é necessário agendamento prévio e a coleta da amostra será feita por ordem de chegada, com atendimento das 7h30 às 11h. O serviço é disponibilizado para pessoas com sintomas há, no mínimo, dois dias.

O Laboratório já oferecia testes de Covid para a comunidade universitária, mas a novidade é que o serviço passa a ser disponibilizado para toda a população. O coordenador do Programa de Pós-graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias, James Venturini, afirma que o objetivo é expandir as testagens e ampliar as análises genômicas dos vírus para coleta de dados sobre as variantes circulantes em MS.

A testagem é oferecida por meio da parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do projeto nacional Laboratório de Campanha.

Populares que apresentarem sintomas persistentes podem procurar o atendimento na Unidade 9. O teste será feito por ordem de chegada, mediante a retirada da senha e o resultado fica pronto em 24 horas.

A testagem é realizada na UFMS Campus Cidade Universitária, localizado na Av. Costa e Silva, bairro Pioneiros, Campo Grande - MS.