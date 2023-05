Começa nesta terça-feira a 10ª Conferência Estadual de Saúde

Nesta terça-feira (23), às 19h, tem início a 10ª Conferência Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Atividades seguem até quinta-feira (25).

Evento que ocorre a cada quatro anos é promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Conselho Estadual de Saúde (CES).

A estimativa é receber um público de mil pessoas, a fim de discutir o tema central: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia - Amanhã vai ser outro Dia”.

Durante os três dias de evento, conselheiros, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), trabalhadores e gestores/prestadores estarão envolvidos na temática, apresentando, avaliando e discutindo propostas para a contínua construção e efetivação do SUS.

O evento ocorre a cada quatro anos e tem como base de discussão as proposições provenientes das Conferências Municipais de Saúde, além de formular diretrizes para elaboração do Plano Estadual de Saúde (2024-2027).

Na cerimônia de abertura o secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões, discorrerá sobre o Panorama Situacional da Saúde no Estado e, em seguida, a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Dra. Crhistinne Maymone, ministrará a palestra magna sobre o tema central da conferência.

Nos outros dias, serão apresentadas práticas exitosas e mesas condutoras com a finalidade de discutir os eixos do Sistema Único de Saúde.

As ecobags que serão distribuídas aos participantes da 10ª Conferência Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, foram confeccionadas com mão-de-obra prisional, com a participação direta de dez reeducandos do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho e na Penitenciária Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, que atuam desde o corte à finalização da costura das sacolas em tecido. A produção é fruto de uma parceria entre a SES e a Agepen, por meio de sua Diretoria de Assistência Penitenciária.

O Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo está localizado a avenida Waldir dos Santos Pereira, s/n - Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Confira a programação completa:

23/05 (Terça-feira)

16:00 às 18:00 - Credenciamento

19:00 - Cerimônia de Abertura

19:30 - Panorama Situacional da Saúde no Estado - Dr. Maurício Simões Corrêa

20:00 - Palestra Magna - Tema Central “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia - Amanhã vai ser outro Dia”

• Expositora: Dra. Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves - Secretaria de Estado de Saúde (SES/MS)

• Debatedor: Ricardo Alexandre Correa Bueno - Conselho Estadual de Saúde (CES/MS)

• Coordenadora: Mariana Trinidad Ribeiro da Costa Garcia Croda - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

24/05 (Quarta-feira)

8:00 às 10:00 - Credenciamento

8:00 - Apresentação Cultural

8:15 às 9:15 - Retirada das fichas de moções

8:15 - Prática Exitosa - Projeto e-visita - SES/MS Tecnologia da Informação transforma modelo de controle de visitas domiciliares dos Agentes de Controle de Endemias

8:45 - Atividade Laboral

9:00 - Coffee Break

9:15 - Roda de Conversa da Diversidade

10:15 às 15:00 - Credenciamento - Pessoas Delegadas Suplentes

10:15 - Diálogos em Defesa do SUS

10:45 - Atividade Laboral

11:30 - Intervalo

13:30 - Mesa Condutora I - Eixos I e II “O Brasil que temos. O Brasil que queremos” e “O papel do Controle Social e dos movimentos sociais para salvar vidas”

• Expositor: Moyses Longuinho Toniolo de Souza - Conselho Estadual de Saúde (CES/BA)

• Debatedor: Davi Vital do Rosário - Conselho Estadual de Saúde (CES/MS)

• Coordenador: Sebastião de Campos Arinos Junior - Conselho Estadual de Saúde (CES/MS)

14:30 - Debate e sistematização das propostas oriundas do debate - Eixos I e II

15:30 - Prazo Final para entrega das moções Prática Exitosa Envelhecimento humano e cuidados paliativos na Atenção Primária

16:00 - Encerramento

25/05 (Quinta-feira)

8:00 - Lista de Assinatura

8:30 - Acolhimento

8:45 - Mesa Condutora II - Eixos III e IV “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e democracia” e “Amanhã será outro dia para todos, todas e todes”

• Expositora: Karine Cavalcante da Costa - Secretaria de Estado de Saúde (SES/MS)

• Coordenador: Adeir Archanjo da Mota - Conselho Municipal de Saúde (CMS/Dourados)

• Debatedor: André Vinicius Batista de Assis - Conselho Estadual de Saúde (CES/MS)

9:45 - Debate e sistematização das propostas oriundas do debate - Eixos III e IV Prazo final para entrega das moções

10:45 - Carta Aberta ao Legislativo

11:30 - Intervalo

13:30 - Plenária Final

1 - Aprovação das Propostas

2 - Aprovação das Moções

3 - Eleição das Pessoas Delegadas para a 17ª CNS

16:30 às 17:00 - Plenária Celebratória - Foto Oficial

Coffee Break

*Com informações do Governo do Estado