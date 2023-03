Começam hoje as inscrições para o Prouni 2023

Estão abertas as incrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2023, e seguem até dia 6 de março. O programa oferta bolsas deestudos, integrais e parciais em cursos de graduação, em instituições de ensino superior privadas. Segundo o Ministério da Educação o publico alvo é o estudante sem diploma de nível superior.

Para se inscrever o candidato deve ter feito o Enem em 2021 ou 2022, e ter alcaçado, no minimo, 450 pontos de média nas notas de área do conhecimento e não ter zerado a redação. Além disso estudantes que participaram do Enem nacondição de treineiro não podem se candidatar ao programa.

O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo, para obter a bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, que cobre (50%) do valor da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários mínimos.

Para participar do Prouni ainda é preciso atender a pelo menos uma das seguintes condições: Ter cursado ensino médio integralmente em escola pública, ter cursado o ensino médio integralmente em escola privada na condição de bolsista integal, uma combinação dos dois casos e estudantes PCD's.

Para ter acesso ao programa e se increver basta acessar o link.