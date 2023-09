Comerário dos Transplantados mobiliza arrecadação de recursos para Natal Solidário

O Jornal CBN CG, conversou com nesta segunda-feira (11) com o presidente do Instituto Sangue Bom, Alberto Rezende (Prof. Carlão). Ele que passou por um transplante de medula óssea, em 2016, falou sobre a Campanha Setembro Verde, mês de conscientização de doação de órgãos, tecidos e medula óssea, e o evento solidário e esportivo chamado de 'Comerário dos Transplantados'.

No próximo sábado (16) será realizado o primeiro encontro, já com futebol, do grupo para organizar a partida oficial que vai acontecer em dezembro. A ação tem como função arrecadar fundos o "Natal Solidário", no final do ano.

O Comerário dos Transplantados está na sua quinta edição e empatada em número de disputas pelos times. De acordo com o professor Carlão, este ano será o desempate entre Comercial e Operário.

O professor Carlão representará o time do Operário e o seu amigo Kuya será o Comercial na partida. O professor fez transplante de medula em novembro de 2016. Já Kuya fez transplante de rim.

Acompanhe a entrevista.