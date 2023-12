Comercialização antecipada da safra de soja atinge 26,7%

De acordo com a consultoria Datagro, as vendas antecipadas da safra 2023/24 alcançaram 26,7% da colheita prevista, isso representa atraso comparado á média dos últimos cinco anos. Em relação a “safra velha”, campanha 2022/23, as vendas atingiram 91,4% da produção esperada.

O produtor ainda se mostra inseguro quanto ao que será produzido. A descontinuidade das chuvas e as ondas de calores frequentes são fatores que interferem.

Em torno do milho, o cereal atingiu comercialização na safra de verão 2022/23, no Centro-Sul, de 88,5%. Em relação a segunda safra de milho, na mesma campanha e que tem o maior volume disponibilizado, Datagro aponta vendas totais de 70,3%.