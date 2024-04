Ronaldo Fernandes, analista de mercados de grãos da Royal Rural, participou do CBN Agro deste sábado (6) e falou sobre o mercado da soja atual, com a expectativa do começo da semeadura da safra norte-americana. O analista explicou sobre as operações atuais e comercialização mais lenta no Brasil, comparada a anos anteriores.

Confira a entrevista na íntegra: