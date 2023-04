Comércio funcionará no feriado de Tiradentes

O comércio de Campo Grande vai estar aberto nesta sexta-feira, dia 21, feriado de tiradentes, devido a uma decisão especial do Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande, Fecomércio MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande, levando em conta a 29ª cláusula da convenção coletiva de trabalho.

Empresas que desejam abrir no dia de feriado devem enviar um protocolo escrito com cinco dias de antecedência ao Sindicato dos Empregados e realizar o pagamento de R$ 20 por funcionário que irá trabalhar. Empresas contribuintes com o sindicato não precisam realizar este pagamento.

O gerente de relações sindicais da Fecomércio MS, Fernando Camilo, explica como será a compensação do funcionário que trabalhar neste feriado.

"Para cada dia trabalhado, o empregado fará jus a uma folga compensatória, preferencialmente na semana seguinte, no intervalo máximo de 15 dias. Já os empregados contribuintes do sindicato laboral terão direito à indenização de 7% no piso laboral pelo feriado trabalhado, que será pago no final do expediente e haverá remuneração de eventuais despesas de alimentação e transporte", explica o gerente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

para cada dia trabalhado o empregado terá uma folga compensatória dentro do prazo de 15 dias/ já os empregados contribuintes terão direito a uma indenização de 7% do valor do piso salarial pelo dia trabalhado, que será paga até o final do expediente além de remuneração de despesas com refeição//

O Sindicato dos Empregados no Comércio fica no bairro Jardim América, rua Fernando Augusto Correa da Costa, nº 33 e o telefone para contato é 3348-3232.

*Com informações da Fecomércio MS