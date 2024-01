Comércio varejista de Mato Grosso do Sul cresceu 0,4% em novembro

O volume de vendas do comércio varejista sul-matogrossense apresentou alta de 0,4% em novembro de 2023, de acordo com dados da Pesquisa Mensal de Comércio realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado superou o resultado do país, que teve uma alta tímida de apenas 0,1%.

O economista Eduardo Matos explica que o aumento das vendas do comércio varejista em Mato Grosso do Sul pode ser explicado pela queda da taxa Selic, que influencia diretamente o consumo das famílias.

"A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Quando ela está alta, os juros dos financiamentos também ficam altos, o que desaquece o consumo. No segundo semestre de 2023, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, começou a reduzir a taxa Selic, o que contribuiu para o aumento do consumo", explica Matos.

Do outro lado da moeda, o comércio varejista ampliado de Mato Grosso do Sul, que inclui veículos, motos, partes e peças e materiais de construção, sofreu uma queda de 11,5% em comparação com 2022. Esse resultado é o pior entre todos os estados brasileiros.

Matos aponta que a alta dos preços dos veículos e a desaceleração do mercado imobiliário são os principais fatores que explicam essa queda.

"Nos últimos meses, os preços dos veículos, sobretudo os novos, têm subido bastante. Isso, combinado com a desaceleração do mercado imobiliário, que também está influenciando o consumo das famílias, explica a queda do comércio varejista ampliado", diz Matos.