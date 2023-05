O Pantanal além de nos revelar sua envolvente fauna e flora, Patrimônio Natural da Biosfera, título este reconhecido pela UNESCO, também reserva uma cultura gastronômica única e muito saborosa.

Estive com a dona Myrian Silvestre, uma das figuras ilustres da cidade de Porto Murtinho, proprietária do restaurante Tembyu’he e da Pousada Feixo dos Morros. Ela me contou sobre peculiaridades dos pratos típicos da região, ouça agora!