Comissão das Causas Indígenas da Câmara faz primeira reunião

Campo Grande tem 25 comunidades indígenas, onde vivem cerca de 20 mil pessoas. As demandas deste público foram apresentadas na primeira reunião da Comissão Especial da Causas Indígenas da Câmara Municipal da Capital, na sede da Casa de Leis, no sábado (8).

Entre as urgências, destaque para a questão fundiária envolvendo duas comunidades do município. Durante a reunião, as lideranças e 13 caciques falaram também sobre outras questões que vão da necessidade de moradia à formação de cooperativas.

Confira os detalhes: