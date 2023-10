Commodities operam em alta no cenário internacional

Dia de alta para as commodities agrícolas (soja, farelo, óleo, milho e trigo) no cenário internacional. O mundo acordou com alta do barril e petróleo Brent e WTI, com Nova Iorque registrando altas acima de 2%, liderando e dando suporte para as altas nos contratos agrícolas.

Por volta das 10h10, horário de Mato Grosso do Sul, a posição de janeiro/24, de maior liquidez, subia 1,50%. O dólar vinha a R$ 4,94, o que impacta negativamente na formação de preços da oleaginosa no Brasil. No acumulada da semana, os contratos futuros de óleo e farelo de soja deram forte suporte de preços na Bolsa de Chicago.

No Brasil e no exterior, os operadores de mercado seguem atento ao desempenho da semeadura da safra 2023/24 na América do Sul, principalmente no Brasil, principal player do mercado internacional de soja. Aqui no Mato Grosso do Sul (tradicionalmente 5º maior produtor do país - ficou em 4º nas duas safras anteriores com a quebra no Rio Grande do Sul) não há indicativos de necessidade de replantio. Cenário diferente do que ocorre no Mato Grosso, principal estado produtor, no qual já existe a necessidade em algumas áreas. Outro foco é a finalização da colheita no Estados Unidos.