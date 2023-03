"Como montar um negócio virtual" Sejuv oferece qualificação na área

Estão abertas as inscrições para o curso “Como montar um negócio virtual”. Ao todo são ofertadas 50 vagas e o curso é gratuito e as aulas serão ministradas de 27 a 31 de março, no período matutino, sempre das 08h ás 11h30, na sede da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), localizada na rua 25 de dezembro, 924, condomínio Marrakech.

O curso é voltado para pessoas que já empreendem e para quem pretende iniciar com vendas de forma virtual. O objetivo do curso é que os alunos tenham mais intimidade comas regras das redes, como montar uma boa página de vendas, e a construção de um perfil que atraia novos seguidores, principalmente, orientar o aluno para que seu negócio comece a ganhar mais retorno também no virtual.

As inscrições podem ser feitas pelos telefones (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 9.9302-5275.

*Com informações de comunicação PREFCG