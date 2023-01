Como realizar a transição de carreira de forma segura

Hoje na coluna CBN Carreiras o Eberson abordou um tema cada vez mais procurado pelos profissionais que estão há bastante tempo no mercado de trabalho; a transição de carreira, que envolve planejamento e muita coragem para quem busca mudar de empresa ou até mesmo de área.

“Se no século passado a gente via profissionais ficarem 20, 30 anos na mesma empresa e as vezes na mesma função, hoje profissional tem liberdade para migrar de empresa e até de profissão ao longo da vida”, destacou o especialista.

