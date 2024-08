No CBN Finanças desta terça-feira (20), o economista e colunista do Jornal CBN Campo Grande, Hudson Garcia analisou os impactos da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na quarta-feira (14), que decidiu sobre a compensação de imposto de ICMS-ST pago a mais na origem.

O posicionamento deve favorecer contribuintes que pagam tributos antecipadamente. Acompanhe a avaliação completa.