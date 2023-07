Comportamento nas redes impacta na vida profissional

Quem é muito ativo nas redes sociais precisa conferir as orientações do colunista Eberson Terra, no CBN Carreiras desta segunda-feira (31). Ele destaca a importância de atenção ao comportamento nas redes e pontua que mais de 70% dos recrutadores checam as redes sociais dos candidatos que estão concorrendo a uma vaga de emprego.

Ainda segundo ele, o portal Pensamento Corporativo tem um apanhado de estatísticas dos últimos quatro anos no Brasil mostrando que boa parte de headhunters e RHs utilizam as redes sociais para identificar potenciais candidatos, mas também 52% acabam descartando profissionais de acordo com a postura deles em posts e comentários. “Mas, por outro lado, também precisamos destacar que só o seu currículo no LinkedIn e uma postura mais fria nas redes não vão te ajudar. Muitos recrutadores não buscam pessoas sem opinião, sem dizer por exemplo quais seus atributos e competências”, disse.

Confira na íntegra: