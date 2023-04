Compositor de MS emplaca 'Reza Fraca' na voz de Sergio Dorneles e Loubet

Nesta sexta-feira (31) o bate-papo do CBN Cultural foi com o compositor João Flores. Músico desde do 8 anos de idade, o sul-mato-grossense lançou hoje o clipe de mais uma composição, dessa vez na voz de Sérgio Dorneles e Loubet, chamada ‘Reza Fraca’.

Com mais de 500 músicas na bagagem, João é recém chegado ao mundo das composições, são pouco mais de dois anos e letras chegadas na sofrência despontam entre as mais emplacadas. Confira a entrevista completa: