Carros elétrico e eletricifcados batem recorde de vendas no primeiro trimestre de 2023. Foram quase 15 mil veiculos vendidos no país. O número é 50% maior que o mesmo período em 2022. "As pessoas estão apostando mais nos elétricos" Diz Paulo Cruz colunista da rádio CBN Campo Grande.

Ford e Citroen trazem promoção na hora da troca, acompanhe coluna completa: