Comprovante de vacinação se torna obrigatório na matrícula escolar

Resolução da Secretaria Estadual de Saúde publicada no dia 7 passado tornou obrigatória a apresentação pelos pais ou responsáveis pelos alunos, em toda e qualquer escola em Mato Grosso do Sul, da Declaração de Vacinação Atualizada (DVA) no ato da matrícula.

A medida é mais uma importante iniciativa para tentar reverter a queda na cobertura vacinal que ocorre não apenas em MS, mas em todo o país, com maior ênfase durante a pandemia da Covid-19, mas que persiste mesmo após constatado ter sido a vacinação a responsável pelo controle da doença em todo o mundo.

A resolução é assinada pelo secretário de Saúde Maurício Simões Corrêa, tendo como base legislação estadual e federal, dentre as quais o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Medidas semelhantes, mas de forma isolada, já vinham sendo adotadas por promotores de Justiça em municípios como Sidrolândia, Campo Grande e Rio Brilhante, dentre outros. Com a resolução, a regra passa a ter abrangência regional, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas.

Até a publicação da nova norma, os pais ou os responsáveis pelos estudantes eram obrigados a apresentar apenas a carteira de vacinação, mesmo estando desatualizado o esquema vacinal.

A resolução agora em vigor estabeleceu um modelo único da DVA, que só deverá ser expedida por profissional de saúde da unidade de saúde de referência do usuário, conforme organização das prefeituras.

A DVA deverá ser entregue de forma conjunta à Carteirinha de Vacinação no ato da matrícula do aluno.

Para que haja a completude dos esquemas vacinais que são em muitos casos organizados em mais de uma dose, o modelo estadual conterá o campo de validade da declaração, não podendo exceder um ano.

