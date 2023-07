Concessionária intensifica serviço de desobstrução de fios, em período de férias escolares

Tradicionalmente o mês de julho é marcado pelas férias escolares. Oferecer atividades recreativas e manter as crianças em segurança é um desafio para pais e responsáveis. Nos bairros, nesta época do ano, é possível acompanhar muita gente aproveitando para soltar pipa. O entretenimento que reúne grupos, de crianças e adultos, pode muitas vezes se tornar numa verdadeira armadilha para motociclistas, impactando inclusive no fornecimento de energia elétrica.

No Jornal da CBN CG, o coordenador de Construção e Manutenção da Energisa MS, João Ricardo Costa Nascimento, disse que a utilização de linhas altamente cortantes, com o cerol e linha chilena, pode tanto oferecer perigo às pessoas como também na disponibilidade do serviço.

“Quando você tem a incidência da pipa enroscada, ou a rabiola com linha cerol, ou chilena - com o passar do tempo o contato direto da linha com os fios, com o cabos, pode fazer com que esses cabos se rompam e causar um evento de interrupção e causar transtornos”.

Para evitar acidentes, o coordenador deu algumas dicas de segurança.

– Empine pipas longe da rede elétrica, onde não exista nenhum tipo de cabo de energia, serviço telefônico ou antenas de celular;

– Busque espaços abertos como praças, parques e campos de futebol para usar o brinquedo;

– Não solte pipas em canteiros centrais de ruas, avenidas, rodovias ou qualquer lugar onde exista fluxo de veículos;

– Nunca use cerol ou a linha “chilena”: Elas são proibidas por lei.

– Não utilize papel alumínio na confecção da pipa;

– Caso a pipa enrosque nos fios, é melhor desistir do brinquedo. Não tente pegar a pipa na fiação, nem com as mãos, bambus ou qualquer outro objeto;

– Não solte pipas em dias de chuva, principalmente se houver relâmpagos;

– Tenha cuidado com ciclistas e motociclistas, pois as linhas não podem ser vistas por eles e causar graves acidentes.

– Sempre que possível, os pais devem acompanhar as crianças nessa brincadeira. A conscientização é fundamental para reduzir transtornos e acidentes.

Nesta época do ano a concessionária intensifica as ações de desobstrução dos fios nos bairros. No entanto, caso necessário qualquer pessoa pode acionar o serviço através dos canais de atendimento da empresa pelo aplicativo para celular: Energisa On; pelo site: www.energisa.com.br; ou pelo whatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br Call Center: 0800 722 7272.

Acompanhe a entrevista completa: