Concurso da Reme tem 1.719 candidatos aprovados

A Secretaria Municipal de Educação homologou a classificação final do processo seletivo que teve 1.719 assistentes educacionais inclusivos aprovados. A publicação foi feita no Diogrande desta quinta-feira (13), ainda com a convocação de 250 admitidos.

Assim, os aprovados serão convocados por prazo determinado para substituir vacâncias e assegurar a prestação dos serviços públicos essenciais nos centros de educação infantil e unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Campo Grande.

Foram 1.719 aprovados e 250 já estão sendo convocados para se apresentarem na próxima sexta-feira (14), às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida, na SEMED.

Portanto, a classificação final do processo e homologação, podem ser conferidas a partir da página 16 do Diogrande. Já a lista com os nomes dos aprovados que devem se apresentar amanhã, está a partir da página 19.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande