Concurso de cosplay deve reunir cerca de 100 concorrentes, neste domingo, em Campo Grande

Uma competição que vai reunir os amantes do Cosplay em Campo Grande. Neste domingo (7), a partir das 17h, será realizado o concurso de Cosplay do Sesc Geek 2024, no Shopping Norte Sul Plaza.

A expectativa é que a competição reúna mais de 100 concorrentes, este ano. Nesta sexta-feira (05), alguns dos representantes do mundo geek participaram do quadro CBN Cultural. Durante o bate-papo, eles falaram da paixão por este universo que vai muito além da fantasia. Para eles é um estilo de vida.

As atrações do Sesc Geek, que conta ainda com a exposição do Museu do Videogame Itinerante, são gratuitas. Acompanhe.