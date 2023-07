Concursos públicos são oceanos de oportunidades

Nesta segunda-feira (10), o CBN Carreiras destaca as oportunidades de emprego com os concursos públicos, muito procurados por oferecerem estabilidade financeira para os aprovados. Eberson Terra traz dados do setor de concursos, que espera abrir mais de quatro mil vagas em 2023 no país.

O colunista ainda apresenta como opção para Mato Grosso do Sul, o concurso do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), para cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário. Inscrições estarão abertas no dia 12 de julho.

