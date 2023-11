Confiança dos empresários de Campo Grande cai no mês de outubro

O Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (ICEC) de Campo Grande caiu para 114,8 pontos em outubro, uma queda de 1,7 pontos comparado ao mês de setembro.

Em comparação com o primeiro mês do ano, o índice caiu mais de 16 pontos, e teve quedas consecutivas até o mês de julho.

O economista Eduardo Matos aponta que a queda da confiança dos empresários campo-grandenses pode ser explicada por diversos fatores, como o primeiro ano de um novo governo. "O empresariado encontra-se um pouco receoso, desde que assumiu o novo governo. Recentemente tivemos declarações do Presidente da República, sobre o déficit primário, que não agradou o mercado", disse Matos. "Algumas propostas e reformas do governo federal não agradou também os empresários. Isso explica a queda mês após mês, desde janeiro, da confiança do empresariado", completou.

A empresária Grazielle Santos confirma a queda de confiança do empresário e aponta teve nenhuma perspectiva de investimento este ano, e que inclusive teve que demitir funcionários. "Os impostos só estão aumentandos. Eu acabei de dispensar uma funcionária, precisava dela mas não tenho condições de pagar o salário. Os produtos e impostos estão muito caros, para se manter no mercado está muito difícil", comentou a empresária.

Apesar do índice negativo e do receio de alguns empresários, o fim do ano sempre traz expectativas de melhorias, segundo Eduardo Matos. "A expectativa de melhora deve ocorrer para as festas de fim de ano. Principalmente com o recebimento do décimo terceiro, que irá ampliar o consumo", disse Matos.