Confira a agenda cultural deste fim de semana

O fim de semana chega com programação para todos os públicos em Mato Grosso do Sul. A Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) preparou uma lista dos principais eventos no Estado nos dias 17, 18 e 19 de novembro.

Destaque de Campo Grande é o Encontro Nacional de Violeiros, no Parque das Nações Indígenas, e o Festival Expressão de Rua, na Plataforma Cultural, em comemoração ao Mês da Consciência Negra.

A gastronomia tem lugar certo em Bonito com o Festival da Guavira que chega a sua 19ª edição, enquanto Corumbá tem as ruas coloridas pela bandeira do Orgulho LGBTQIA+ com a 2ª Parada da Diversidade.

Confira os eventos:

Sexta-feira (17)

1. Exposição "Ori" (Capital)

Exposição “Ori” - O Mês da Consciência Negra leva o Coletivo Enegrecer a ocupar durante todo o mês de novembro o MIS com a exposição “Ori”. A mostra busca mostrar a essência de que em cada ser existe um universo singular, com seu regente primordial: o existir.

Nesta exposição, formada por 23 artistas campo-grandenses, é possível ver obras dialogando entre si através da linguagem do Grafitte, Performance, Instalações, Desenho, Gravura e Pintura, ressaltando a pluralidade do auto reconhecimento do ser.

Hora: Das 8h às 17h

Local: Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar

Entrada: Gratuita

2. "Gran FinaLLe (Capital)

Espetáculo circense “Gran FinaLLe” - Com o projeto “Circo.Lação” a Cia Pisando Alto apresenta o espetáculo circense de rua “Gran FinaLLe”, para o público em geral, com intérprete de libras.

O espetáculo narra a história de um casal de velhinhos alegres, ativos, engraçados. Ela tem “memória de elefante”, já ele esqueceu até que é esquecido. Coloridos e cuidadosos, eles aguardam os filhos para apresentar um grande espetáculo de circo. Este é o início do enredo do espetáculo “Gran FinaLLe”, que busca através de algumas técnicas circenses compartilhar um pouco da história de artistas de circo, como acontecia a vida nos bastidores, trazendo à tona os percalços da vida cotidiana de um espetáculo. Sonhando com o passado brilhante ou com uma realidade que não existe, mas sempre sonhando, e esperando seus filhos e netos para apresentar o grandioso espetáculo de circo!

O espetáculo tem direção e dramaturgia de Breno Moroni; atuação por Fran Corona e Moreno Mourão; produção de Fran Corona; figurino, adereço e materiais de cena por Ramona Rodrigues; Costuraria Fleur Confecções, preparação musical de Lucas Rosa e Marcelus Anderson e, tem como artista gráfica Maíra Espíndola. A classificação é livre.

Hora: Às 9h30

Local: Associação Amigos da Criança e do Adolescente (ACA) - Rua Carlos Fernando Zarur Júnior, 102, Taquaral Bosque

Entrada: Gratuita

3. Encontro Nacional de Violeiros (Capital)

O Encontro Nacional de Violeiros é um evento cultural que celebra a rica tradição da música de viola caipira regional e do Brasil chega a Mato Grosso do Sul neste fim de semana.

Durante quatro dias, no Parque das Nações Indígenas, os amantes da música caipira e todos os interessados poderão desfrutar de uma programação totalmente gratuita com apresentações musicais, rodas de viola, artesanato pantaneiro e gastronomia regional, tornando-se o maior encontro de artistas nacionais da viola caipira da capital.

Além das apresentações musicais, o evento contará com espaço de artesanato pantaneiro e área gastronômica, com uma variedade de pratos e petiscos regionais.

Nesta sexta, o encontro inicia às 15h, e a partir das 18h tem Roda de Viola Nacional com Mayck & Lyan e João Lucas & Walter Filho (A Maior Roda de Viola da América Latina).

Hora: Às 15h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

4. Festival do Japão (Capital)

Festival do Japão - O maior festival de cultura japonesa de Mato Grosso do Sul começa nesta sexta-feira. Organizado pela Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande, a programação é extensa, com shows, danças típicas, exposições, oficinas, gastronomia, concursos, atividades para todas as idades e todos os gostos.

Com destaque para as ricas artes tradicionais e culturais do Japão, como o taiko (tambores japoneses), o odori (danças folclóricas e clássicas), artes marciais como kenjutsu, karatê e judô e oficinas como a de origami (dobraduras) e a da tradicional cerimônia do chá. O festival vai trazer vários nomes de fora do Estado, como os mestres de cerimônia Nobuhiro Hirata, campeão mundial de karaokê, e Kendi Yamai, reconhecido como o apresentador do Miss Nikkey no Brasil. Outras atrações incríveis, que prometem encantar o público, são o cantor Joe Hirata e os ilusionistas Edson e Kevin Iwassaki.

A praça de alimentação é um dos grandes destaques do Festival do Japão MS, com uma estrutura confortável e mais de 20 operações gastronômicas, com opções como o tradicional sobá, tempurá, sushi, yakisoba, ramen, doces japoneses, além de opções da culinária brasileira, para satisfazer todos os gostos.

Nesta sexta, a abertura está marcada para às 16h, depois tem Samurai Run, Odori, Taiko e Nobuhiro Hirata.

Hora: Das 16h às 22h

Local: Clube de Campo da Associação Nipo-brasileira - Avenida Ministro João Arinos, 140 - Jardim Veraneio

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

5. Quintal Sesc (Capital)

Quintal Sesc - O Quintal Sesc desta sexta tem cultura, arte, música, gastronomia em um ambiente aconchegante e ao ar livre com recreação e muita brincadeira para a criançada, além de atrações musicais e food trucks. Às 18h30 tem estreia de apresentação do Espetáculo de Natal, seguido da banda de percussão sinfônica do Colégio Bionatus, encerrando com show de Lauren Cury.

Hora: Das 17h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo – Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

6. Recital Sesc (Capital)

Recitais Sesc Lageado - Os alunos do Sesc Lageado farão recitais de música e dança neste fim de semana, em Campo Grande. Na sexta-feira, tem o “Recital - Dó, Ré, Mi”, com as turmas iniciantes de música (cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros e percussão), no Átrio.

Hora: Às 19h

Local: Sesc Cultura - Avenida Afonso Pena, 2270 - Centro

Entrada: Gratuita

7. Slam Plural (Capital)

Slam Plural - Tem edição de novembro do Slam Plural nesta sexta-feira, na Praça Aquidauana. Para participar, basta se inscrever pelo link. A batalha de poesias desta sexta visa a competição entre mulheres e integrantes da comunidade LGBTQIAPN+.

Hora: A partir das 19h

Local: Praça Aquidauana

Entrada: 1kg de alimento não perecível ou um brinquedo novo para doação

8. Festival da Guavira (Bonito)

Festival da Guavira - Em sua 19ª, Bonito recebe o Festival da Guavira neste fim de semana. A programação do Festival da Guavira inclui a degustação gratuita da frutinha que é símbolo de Mato Grosso do Sul, além de exposição de artesanatos, música ao vivo e o famoso concurso da “Maior Guavira de Bonito”.

Nesta sexta, a programação começa às 17h com a cozinha show e os chefs Sylvio Trujillo e Chef Eloir, seguido da feira do festival. Ainda tem apresentação às 19h com Projeto Garoto Cidadão, e shows de Festeiros do MS, Maciel Correia e Ases do Pantanal.

Hora: A partir das 17h

Local: Praça da Liberdade

Entrada: Gratuita

9. Concerto de Solistas (Corumbá)

Concerto de Solistas - Nesta sexta, às 18h, tem Concerto de Solistas no auditório do Moinho Cultural. Na 9ª edição, o concerto conta com diversas apresentações de alunos de canto, cello, contra-baixo, violino, além de recital de piano.

Hora: 18h

Local: Moinho Cultural

Entrada: Gratuita

10. Amado Batista (Paranhos)

Show de Amado Batista - Em comemoração ao aniversário de 36 anos da cidade de Paranhos, esta sexta tem show de Amado Batista na cidade.

Hora: A partir das 23h

Local: Estádio Municipal José Betiati

Entrada: Gratuita

Sábado (18)

1. Taça do Brasileirão (Capital)

Tour da Taça do Brasileirão 2023 em Campo Grande - A Capital recebe, neste sábado (18), a Taça do Brasileirão 2023, a mais cobiçada do futebol nacional. O troféu estará exposto das 10h às 18h e a ação contará, ainda, com a presença do ex-jogador pentacampeão mundial Vampeta. A visita é gratuita.

Hora: 10h às 18h

Local: Assaí Acrissul (Avenida Fabio Zahran, 7.919, Jardim América)

Entrada: Gratuita

2. Festival do Japão (Capital)

Festival do Japão - O maior festival de cultura japonesa de Mato Grosso do Sul começa nesta sexta-feira. Organizado pela Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande, a programação é extensa, com shows, danças típicas, exposições, oficinas, gastronomia, concursos, atividades para todas as idades e todos os gostos.

No sábado, tem abertura a partir das 10h, e à tarde com show de mágica com Edson Iwassaki, depois Bruna Higs, Odori, Pamela Yuri, Joe Hirata, cerimônia oficial de abertura, Miss Nikkey MS.

Hora: Das 10h às 22h30

Local: Clube de Campo da Associação Nipo-brasileira - Avenida Ministro João Arinos, 140 - Jardim Veraneio

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

3. Torneio de Bozó (Capital)

10º Torneio de Bozó - Se despedindo do Torneio de Bozó no Laricas Cultural, este sábado tem a última edição, com direito a premiação em dinheiro e também em consumação.

Hora: A partir das 13h

Local: Rua Antônio Maria Coelho, 1663

Entrada: Para participar do torneio é necessário se inscrever pelo 98151-5511; cada dupla paga R$ 30,00

4. Festival Expressão de Rua (Capital)

Festival Expressão de Rua - Com mais de 20 atrações, Expressão de Rua será realizado na Plataforma Cultural, ao lado da Feira Central de Campo Grande, neste sábado. Na 7ª edição, o Expressão de Rua traz para o palco da Capital Du Mato Mc, André Dante, GDZ MC, banda Marolo, Engenheiro Edson, A Insana Corte e Breaking MS. Além disso, haverá grafitagem no local, feira de artesanato e espaço com brincadeiras para as crianças.

O evento é em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 novembro.

Hora: A partir das 14h

Local: Plataforma Cultural - Avenida Calógeras, 3015 - Centro

Entrada: Gratuita

5. Sesc Infantil (Capital)

Sesc Infantil - Sábado tem oficina de colagem do aquário inspirado em Matisse, com início às 15 horas. Para participar, a criança precisa ter ao menos cinco anos de idade, estar acompanhada do responsável e levar os seguintes materiais: 1 tesoura sem ponta; 1 cola branca; 1 caixa de tinta guache; 1 pincel largo e 1 pincel fino.

Em seguida, o Cine Clubinho exibe às 16 horas “Em busca do vale encantado”, uma encantadora aventura pré-histórica com os amigos dinossauros Littelfoot, Saura, Espora, Patassaura e Petrúcio, que promete divertir toda a família.

Hora: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

6. Espaço Sesc (Capital)

Espaço Sesc – No sábado, dia 18, às 15h e em segunda sessão às 16h30, haverá contação de histórias com Nano Elânio. Com muita interação e musicalidade, Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Arte-educador e musicoterapeuta, o artista tem carreira no teatro, música, comunicação social e é autor do livro “Conte histórias para crianças”.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Encontro Nacional de Violeiros - Um evento cultural único que celebra a rica tradição da música de viola caipira regional e do Brasil chega a Mato Grosso do Sul neste fim de semana.

No sábado, a programação começa às 16h, com participações de vários artistas, e às 19h, show de João Carreiro.

Hora: Às 16h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

7. Feira do Vinil (Capital)

Feira do Vinil - Última edição do ano, neste sábado tem Feira do Vinil na Eden Beer. Estarão presentes Baratos do Pântano, Tráfego Vinílico, Arco da Velha, Plínio Antiguidades, e convidados. De atração, a discotecagem fica por conta do DJ Samambaia.

Hora: Das 17h às 22h

Local: Avenida Mato Grosso, 68

Entrada: Gratuita

Musical “Ney Matogrosso - Cantando nossas histórias” - Uma homenagem a esse artista que impactou a vida de tantas pessoas através da sua arte. A peça é um mosaico de cenas que revelam o poder da música na vida das pessoas, cada uma com sua própria conexão pessoal com a música de Ney Matogrosso.

Com direção de Helio Barbieri, o espetáculo é realizado pela Barbieri Filmes em parceria com o "Sesc Cultura" e a Escola de Teatro Adote.

Hora: 19h

Local: Teatro Allan Kardec - Avenida América, 653 - Vila Planalto

Entrada: Ingressos a partir de R$ 40,00

8. 2ª Parada da Diversidade (Corumbá)

2ª Parada da Diversidade - O maior evento de celebração e resistência pela diversidade LGBTQIAPN+, a Parada da Cidadania e Show da Diversidade, acontece pela segunda vez em Corumbá neste sábado, dia 18 de novembro, a partir das 8h, no Jardim da Independência.

A programação inicia às 8h com a disponibilização de exames, testes rápidos e distribuição de materiais informativos pela Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá. Tendas com artesanatos locais e praça de alimentação também fazem parte desta grande ação. A concentração para a Parada começa a partir das 15h30 e a Caminhada sai às 17 horas.

Os shows acontecem durante todo o sábado, com dança, performances drags e muito mais. Nomes como Lauanda Dumor, a cantora Paolla, Levi Kelmo, o dj Anderson, Dudu Souza, Yasmin Fontes Bate Cabelo, Rhayllana Soares da Silva, Cher Dellavick, Grupo de Dança Anastadance, e musa gay do Carnaval, Letícia Aguilar sobem ao palco do evento.

Hora: A partir das 8h

Local: Jardim da Independência - Centro

Entrada: Gratuita

9. Festival da Guavira (Bonito)

Festival da Guavira - Em sua 19ª, Bonito recebe o Festival da Guavira neste fim de semana. A programação do Festival da Guavira inclui a degustação gratuita da frutinha que é símbolo de Mato Grosso do Sul, além de exposição de artesanatos, música ao vivo e o famoso concurso da “Maior Guavira de Bonito”.

No sábado, a programação se inicia às 8h, com curso prático de produção de cerveja artesanal com guavira, previsto para terminar às 15h. Ainda tem cozinha show com chef Juanita e chef Regiane Simão, a competição da maior guavira e shows de Marcia Cordeiro, Tostão e Guarany.

Hora: A partir das 8h

Local: Praça da Liberdade

Entrada: Gratuita

10. Novembro Negro (Dourados)

Novembro Negro - Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, o Coletivo Enegrecer vai até Dourados com exposição de arte, DJ Gabs, mina na rima e batalha de MC’s.

Hora: Das 18h às 23h

Local: Rua Onofre Pereira de Matos, 805

Entrada: Gratuita

Domingo (19)

1. Cicloturismo (Capital)

1º Cicloturismo: Que tal conhecer Campo Grande sobre duas rodas? Com um percurso de aproximadamente 6km, os participantes vão viver momentos de contemplação e de interação entre os ciclistas, descobrindo pontos importantes de Campo Grande.

A ação é uma parceria com o Curso de Turismo da Escola de Administração e Negócios (ESAN) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Veja o percurso:

7h – Concentração na Plataforma Cultural (Avenida Calógeras, 3015, Centro)

-Avenida Calógeras

-Avenida Fernando Corrêa da Costa

-Avenida Ernesto Geisel

-Rua 26 de agosto

-Avenida Noroste/ Fábio Zahran

-Avenida Afonso Pena

-Contorno da Praça Ary Coelho

-Rua 14 de Julho

-Avenida Mato Grosso

Chegada na Plataforma Cultural (Avenida Calógeras, 3015, Centro)

Hora: 7h

Local: Concentração na Plataforma Cultural - Avenida Calógeras, 3015

Entrada: Gratuita

2. Festival do Japão (Capital)

Festival do Japão - O maior festival de cultura japonesa de Mato Grosso do Sul começa nesta sexta-feira. Organizado pela Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande, a programação é extensa, com shows, danças típicas, exposições, oficinas, gastronomia, concursos, atividades para todas as idades e todos os gostos.

No domingo, a abertura começa às 10h, e na parte da tarde tem Taiko na programação, concurso de anime breaking battle, seguido de concurso de cosplay, Kenjutsu, concurso de anime dance freestyle, e encerramento.

Hora: Das 10h às 21h

Local: Clube de Campo da Associação Nipo-brasileira - Avenida Ministro João Arinos, 140 - Jardim Veraneio

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

3. Encontro Nacional de Violeiros (Capital)

Um evento cultural único que celebra a rica tradição da música de viola caipira regional e do Brasil chega a Mato Grosso do Sul neste fim de semana.

No domingo, a programação começa às 11h com abertura dos estandes gastronômicos. Às 16h terá show nacional com Cacique e Pajé, seguido da Orquestra Corumbaense de Viola Caipira, e encerrando a programação, show de Almir Sater.

Hora: Às 11h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

4. Reggae na Esplanada (Capital)

Reggae na Esplanada - O Rockers leva o sistema de som completo e toda equipe para a rua em frente ao Bar do Zé Carioca, compartilhando boa música com seleção de clássicos e os últimos lançamentos do reggae. O local também terá exposição de arte, artesanato, praça de alimentação e espaço kids.

Hora: 14h às 22h

Local: Rua General Melo, 91 - Esplanada Ferroviária

Entrada: Gratuita, no entanto a organização pede a doação de alimento, agasalho ou brinquedo

5. Pagode da Nuala (Capital)

No domingo tem edição especial do Pagode da Nuala com Afro Gueto, para comemorar o Dia da Consciência Negra. Entre as atrações estão Isa Ramos, Lady Afroo e ainda performance de Rafa Spears. Na programação tem exposições e flash tattoo.

Hora: Às 18h

Local: Rua Dr. Temístocles, 103

Entrada: Ingressos a partir de R$ 10,00

6. Espaço Sesc (Capital)

Espaço Sesc - No domingo é a vez da apresentação circense do New York Cirkus levar números circenses ao público do Espaço Sesc. A família Perez já está na quarta geração levando a arte do circo às comunidades.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

7. Pantanal de Melodias (Paranaíba)

Pantanal de Melodias - Com a promessa de resgatar os grandes clássicos da música pantaneira, o evento “Pantanal de Melodias I” chega em Paranaíba. Com a realização de apresentações únicas e envolventes, o projeto tem como objetivo unir comunidades em torno de um evento inclusivo e marcante, com acessibilidade em Libras.

Hora: 16h

Local: Praça Espelho D'água

Entrada: Gratuita

8. Espetáculo "O guarda-histórias" (Três Lagoas)

“O guarda-histórias - João e o Pé de Feijão” - Galpão NOB recebe espetáculo “O guarda-histórias – João e o pé de feijão” neste domingo, com espetáclo do projeto Diversão em Cena. A peça tem duração de 50 minutos, entrada gratuita e classificação etária de 4 anos.

Hora: Às 16h

Local: Galpão da NOB

Entrada: Gratuita

*Com informações do Governo do Estado