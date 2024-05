Confira a agenda cultural deste fim de semana

O primeiro "Agendão" do mês de maio promete uma variedade de eventos para todos os gostos e idades. A Fenasul retorna à Campo Grande, celebrando os 150 anos da imigração italiana no Brasil com gastronomia, danças típicas e apresentações do grupo italiano Giocco Di Mora.

Em Maracaju, a 29ª edição do Festival da Linguiça tem previsão de receber mais de 30 mil pessoas, com shows de artistas renomados e atrações circenses para toda a família. Já em Anastácio, a Festa da Farinha destaca a tradição nordestina e a valorização da mandioca, com grandes apresentações musicais e uma variedade de comidas típicas.

Continue Lendo...

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do feriadão. Confira:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sexta-feira (3)

Exposição Imersiva do Van Gogh - A exposição imersiva de Vang Gogh, aclamada por mais de meio milhão de pessoas no Brasil, prossegue na capital. A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida do artista, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso ateliê imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo.

A exposição funciona todos os dias, exceto às terças-feiras: de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 22h.

Local: 2º piso do Shopping Campo Grande, próximo ao Carrefour – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: ingresso a partir de R$ 60, pelo link

Authentic Games – Localizado na praça central do Shopping Campo Grande, o parque de diversões temático Authentic Games é inspirado no canal do Youtube criado em 2011 pelo mineiro Marco Túlio Marcos Vieira – o Authentic Games dos jogos. O sucesso da Internet reúne mais de 20 milhões de inscritos no canal de jogos Minecraft Mods, Minecraft Survival, Minecraft SHORTS, Minecraft Seeds ou Seeds do Minecraft, Minecraft ModPACK, Minecraft Pocket Edition conhecido como Minecraft PE ou Minecraft de Celular. A atração conta com jogos, aventura e uma grande piscina de bolinhas. Destinado a crianças de dois a 13 anos, o parque funciona todos os dias, seguindo o horário de funcionamento do Shopping.

Horário: 10h às 22h; 10h às 21h (domingo)

Local: Shopping Campo Grande - Av. Afonso Pena, 4909 - Santa Fé

Entrada: ingressos a partir de R$ 50, com venda no local

Feira Gaúcha – Doces, artesanato, acessórios, roupas e bebidas típicas do Sul do país fazem parte dos produtos disponibilizados na Feira Gaúcha, localizada na praça central do Shopping Campo Grande (em frente à loja C&A).

Horário: 10h às 22h; 10h às 21h (domingo)

Local: Shopping Campo Grande - Av. Afonso Pena, 4909 - Santa Fé

Entrada: gratuita

Circo Mundo Mágico - O Circo Mundo Mágico continua instalado na Praça do Papa, com sessões diárias. A novidade para este fim de semana, além do espetáculo tradicional circense, é o festival kids.

Horário: 20h (sexta); 16h, 18h e 20h (sábado e domingo)

Local: Praça do Papa - Av. dos Crisântemos, 457-559 - Vila Sobrinho

Entrada: ingressos a partir de R$ 30 na bilheteria

Fenasul - A Fenasul está de volta para sua 17ª edição, trazendo o melhor da cultura gaúcha para Campo Grande. O evento neste ano homenageia os 150 anos da imigração italiana no Brasil, prometendo experiências gastronômicas e culturais, de 3 a 12 de maio.

A atração principal é o grupo italiano Giocco Di Mora que animará o evento com dança e música italiana e apresentação do “Tombo da Polenta”, tradição centenária levada pelos Italianos para o Sul do Brasil onde o público assiste, participa e degusta gratuitamente a tradicional polenta da ‘Nona’. O grupo também fará apresentação do Pisa da Uva, também tradição de como se fazia antigamente para a produção de vinhos e sucos.

Além disso, ao longo de todos os dias, o público poderá apreciar as apresentações de danças típicas gaúchas com o grupo Herdeiros Farroupilha, garantindo uma programação diversificada e cheia de entretenimento para todos os gostos.

Horário: 18h às 23h (sexta), 12h às 23h (sábado) e 12h às 22h (domingo)

Local: Círculo Militar - Av. Afonso Pena, 107 - Amambai

Entrada: R$ 10 na portaria

Sábado (4)

Feira Arte com Missão e Parceiros – Quem gosta de comida oriental não pode perder a Feira Arte com Missão e Parceiros. O espaço reúne diversos práticos típicos do Oriente, sem deixar de lado as comidas tradicionais encontradas em feiras. Os pratos desta edição serão Japchae (macarrão coreano à base de batata doce e legumes), kimchi, kaarague (frango empanado), moti (bolinho de arroz), hiyashi somen (macarrão frio), sobá, oniguirazu (bolinho de arroz com recheio de salmão ou filé), karepan (bolinho com recheio de carne com curry), obentô (mix com sushi, oniguiri, frango frito).

Horário: 15h às 20h

Local: R. São Geraldo, 243 – Vila Sargento Amaral

Entrada: gratuita

Bazar do NAR - O Núcleo Assistencial Ramatis promoverá bazar beneficente com produtos doados pela Receita Federal. Serão oferecidos itens como roupas, brinquedos, perfumes, garrafas térmicas, copos Stanley, canecas, barracas de camping, carregadores de celular, entre outros. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para as atividades sociais realizadas pelo NAR, incluindo doações de enxovais para mães gestantes, cestas básicas, materiais escolares, entre outros.

Horário: 8h30 às 17h30

Local: R. Vaz de Caminha, 624 - Jardim Noroeste

Entrada: gratuita

Brechó da Chaveirinho - O Brechó da Chaveirinho realizará queima de estoque com peças a apenas R$ 3 cada. O bazar contará com uma variedade de itens, incluindo casacos, roupas femininas, masculinas e infantis, além de utensílios domésticos.

Horário: 8h às 17h

Local: Salão Paroquial da Igreja São João Evangelista - R. Padre João Crippa, 3560 - Jardim Monte Líbano

Entrada: gratuita

Bazar da Ama - Neste sábado, a Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (Ama) realizará um bazar. O evento contará com uma variedade de itens, incluindo casacos, calças de moletom, celulares, armações de óculos e perfumes.

Horário: 8h às 17h

Local: AMA - Av. Bandeirantes, 215 - Amambai

Entrada: gratuita

Cineclube da Boca - Haverá sessão dupla de filmes do Cineclube da Boca, em parceria com a Cufa (Central Única das Favelas), neste sábado. Primeiro, com o celebrado “O Enigma de Outro Mundo” (1982) e, depois, “O Monstro do Ártico ” (1951). Ambos os filmes são adaptações de uma das obras literárias mais importantes para os gêneros de ficção científica e terror: "Who Goes There?" de John W. Campbell. Após a exibição dos filmes, a organização promoverá debate para buscar estabelecer um diálogo entre as obras.

Horário: a partir das 16h

Local: Cufa - R. Livino Godói, 710 - Jardim São Conrado

Entrada: gratuita

Cineclube Nerd - O Museu da Imagem e do Som (MIS) vai exibir o filme: Demon Slayer – Mugen Train: O Filme. Demon Slayer teve uma ascensão meteórica com o lançamento em anime da primeira temporada em abril de 2019, passou de alguns fãs do segmento do gênero “shonen” para milhares de fãs alguns meses depois, fã de vários lugares do mundo.

Tendo se estabelecido como uma série de grande popularidade mundial, crianças e adultos anseiam cada vez mais sobre novidades da série. O MIS oferecerá de forma educativa a oportunidade de acesso ao filme e promover um debate sobre essa recente produção.

Horário: 14h

Local: MIS, no Memorial da Cultura - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar - Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Concerto Candlelight - A magia de uma experiência musical ao vivo com atmosfera incrível iluminada por um mar de velas. Assim são os concertos Candlelight, que chegam a Campo Grande pela primeira vez. A apresentação será de “As Quatro Estações”, de Vivaldi. Uma das maiores composições de música clássica da história, a obra descreve paisagens e cenas, evoca sentimentos e emoções e traz lembranças sem a necessidade de palavras.

Horário: 19h e 21h

Local: Teatro Dom Bosco - Av. Mato Grosso, 225 - Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 60 pelo link

NAIP na Lupland - Neste sábado tem muito pop rock com a banda NAIP + DJ Isa Nahas na LupLand.

Horário: a partir das 20h

Local: Lupland Biergarten - R. Antônio Maria Coelho, 3285 - Jardim dos Estados

Entrada: ingressos a partir de R$ 45, pelo link

The Celebration Tour - O Ponto Bar apresentará a exibição da Celebration Tour, show da Madonna que ocorrerá no Rio de Janeiro. O encontro com a rainha do pop está marcado para começar às 19h.

Horário: 19h

Local: Ponto Bar - R. Dr. Temistocles, 103 – Centro

Entrada: R$ 5 na portaria

Madonna no Uata - O esperado show da Madonna será transmitido ao vivo no Uatahell Bar, que terá também os agitos da DJ Amanita Muscaria.

Horário: a partir das 18h

Local: Uatahell Bar - R. 15 de Novembro, 797 - Centro

Entrada: gratuita

Baile na laje - Rodadas de churrasquinho e picolés tropicais, sem contar o setlist que não vai deixar ninguém parado. A Loop Music Hall traz o Baile do Buraco Quente na Laje, com DJ Gustavo Freitas, Gikka e DJ Lucky.

Horário: a partir das 22h

Local: Loop Music Hall - R. Dr. Temistocles, 91 - Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 10, pelo link

Especial Acústico MTV 2 - Em um clima de nostalgia, neste sábado acontecerá a segunda edição do Especial Acústico MTV. A festa contará com três shows covers de grandes bandas: NX Zero, CPM 22 e Raimundos. Será uma oportunidade única para os fãs reviverem os sucessos desses ícones do rock nacional em versões acústicas e intimistas.

Horário: A partir de 18h

Local: Sunset Growler Station - Av. Afonso Pena, 5668 - Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 20, pelo link

Domingo (5)

Liga da Cerveja - A quinta edição da Liga da Cerveja está marcada para este domingo. O evento visa promover a cultura cervejeira em todo o Mato Grosso do Sul. Para animar a festa, haverá apresentações dos DJs Tammys, Julio Prodigy e Bortoti.

Horário: 10h às 20h

Local: Sunset Growler Station - Av. Afonso Pena, 5668 - Chácara Cachoeira

Entrada: gratuita

Feira Cultural Arena MS - Em uma edição especial em homenagem ao Dia das Mães, a Feira Cultural Arena MS promete agitar o fim de semana com uma variedade de atrações. O evento contará com produtos de criação autoral, uma deliciosa praça de alimentação, uma feira de adoção de pets e muito mais. Para animar a noite, Chicão Castro e sua banda marcam presença. Enquanto isso, a turma da Tia Isa ficará responsável pela recreação das crianças.

Horário: 16h às 21h

Local: Rua Marquês de Lavradio, 399 - Jardim São Lourenço

Entrada: gratuita

Urban Art - O Capivas Cervejaria promove a primeira edição da exposição Urban Art, recebendo artistas da capital com obras e artesanatos. Vai ter pintura ao vivo com Rafael Mareco, além de set do DJ Chico.

Horário: a partir das 18h

Local: Capivaras Cervejaria - R. Pedro Celestino, - Centro

Entrada: gratuita

Forró no Teatro - O grupo Flor de Pequi levará forró de arrastar o pé ao Teatro do Mundo.

Horário: a partir das 18h30

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo - R. Barão de Melgaço, 177 - Centro

Entrada: R$ 20 na portaria

Interior

Maracaju

Festival da Linguiça - A 29ª edição do Festival da Linguiça de Maracaju acontece neste fim de semana. São esperadas mais de 30 mil pessoas nos três dias de festa. Além da degustação do prato principal, a tradicional linguiça, várias atrações artísticas movimentam o evento. Na abertura, na sexta-feira, haverá show com Maria Cecília e Rodolfo, seguido do Grupo Tradição, além de atrações circenses do Circo do Mato. Ainda na sexta-feira, terá apresentação de Flashdance com organização do coreógrafo Edson Clair. No sábado tem show com a dupla João Haroldo e Betinho.

No domingo, às 12h, haverá apresentação de breaking organizada por Sulla Maecawa. Já às 16 horas o Circo do Mato leva ao público o espetáculo “O grandioso Mini Cirquim nas Arábias”. À noite terá show da dupla sertaneja João Lucas e Walter Filho, além de Humberto Yule, Mauricio Brito e Grupo Funk-se. Durante todo o evento haverá exposição e comercialização do artesanato sul-mato-grossense no estande do Governo do Estado, além de emissão da Carteira Nacional do Artesão, 10h às 12h e das 14h às 18h (sábado e domingo), e oficina de modelagem em cerâmica, das 19h às 21h (sexta-feira) e das 10h às 12h e 14h às 18h (sábado e domingo).

Horário: a partir das 18h de sexta-feira

Local: Parque de Exposições de Maracaju - Av. Sen. Felinto Mueller, s/n, Maracaju

Entrada: gratuita

Anastácio

Festa da Farinha - Considerada uma das maiores festas da agricultura familiar do estado, a Festa da Farinha acontece nesta sexta-feira e sábado, em Anastácio. Além da tradição nordeste, com muitas comidas típicas, o evento terá grandes shows musicais. Thiago Brava, e Fred e Fabrício se apresentam na sexta-feira. No sábado será a vez da dupla Israel e Rodolffo e Barões da Pisadinha dominarem o palco.

Festa visa preservar a tradição dos antepassados de cultivar a mandioca e, ao mesmo tempo, transformá-la em um símbolo memorial (Foto: Divulgação)

Instituída em Anastácio com o intuito de homenagear a colônia nordestina local, especialmente aqueles que residem na zona rural, a festa também visa valorizar o principal produto comercializado e consumido na região: a mandioca.

Horário: a partir das 18h

Local: Praça Arandu - R. João Leite Ribeiro, 220 - St. I, Anastácio

Entrada: gratuita

*Com informações do Governo do Estado