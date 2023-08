Confira a agenda cultural deste final de semana

O que não falta é opção do que fazer em Campo Grande neste final de semana. Tem desde exposição de livros e histórias sobre a Capital, pelo aniversário de 124 anos da Cidade Morena, apresentação do novo trabalho do Grupo Acaba, um ano de Feira do Bosque, e muito mais.

Aos que não perdem a tradicional celebração japonesa, tem Bon Odori neste sábado e domingo, lançamento de livro, e festival em comemoração ao folclore brasileiro com entrada gratuita, além de lual de reggae.

Sexta-feira (18)

Biblioteca Isaias Paim – A Biblioteca Pública Isaias Paim, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, está com uma exposição de obras com a temática voltada à nossa Capital. São livros, revistas, coletâneas e catálogos que contam a história de Campo Grande em prosa, verso, fotografias e ilustrações.

Hora: das 8h às 17h30

Local: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro

Entrada: Gratuita

IHMS vai aonde o povo está – Em comemoração ao Dia Nacional do Escritor, o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul vai realizar uma doação de livros durante toda esta sexta-feira, na Praça Ary Coelho.

Hora: 9h às 17h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Festival da Canção – A Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, recebe a final da segunda edição do Festival da Canção das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul – Prêmio Helena Meirelles.

Organizado pelo Núcleo de Arte e Cultura (Nuac) da Secretaria de Estado de Educação (SED), o Festival tem o tema “Arte, Educação e Meio Ambiente – Gerando Bons Resultados com a Consciência Limpa”.

Hora: A partir das 16h

Local: Concha Acústica Helena Meirelles – Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

Novas fronteiras das histórias LGBTI+ no Brasil – O Fórum Estadual LGBT+ de Mato Grosso do Sul, a Casa Satine e o advogado Henrique Dias promovem nesta sexta-feira o lançamento do livro “Novas fronteiras das histórias LGBTI+ no Brasil”.

Escrito por Paulo Souto Maior e Renan Quinalha, a obra inclui 24 artigos inéditos que mostram a amplitude da pesquisa sobre a história LGBT+ no Brasil.

Hora: 19h

Local: Baco Bar – Rua Santos Dumont, 1030 – Vila Planalto

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Festival UBU ERÊ – Comemorando a cultura popular e o folclore brasileiro, neste fim de semana tem Festival para a Infância e Juventude URU ERÊ. Na sexta, será a Experiência de Dança com o Grupo Renda que Roda, que a partir de estudos sobre as culturas tradicionais do Brasil, em especial sobre as danças brasileiras, o grupo propõe uma Roda de dança com os presentes, a partir de brincadeiras corporais que acionam as estruturas do corpo brasileiro que dança.

Hora: 19h às 21h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270 – Centro

Entrada: Gratuita

Encontro com a Música Clássica – Nesta sexta-feira, encerrando a programação do Encontro com a Música Clássica tem apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande, com participação especial do Coro Arte Viva e Coral do Sindifiscal, no Concerto em homenagem à Guerra Peixe.

Hora: Às 20h

Local: Teatro Glauce Rocha – UFMS

Entrada: Gratuita

Sábado (19)

Hora: das 8h às 13h

Local: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro

Entrada: Gratuita

Hora: das 8h às 13h

Local: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro

Entrada: Gratuita

Sesc Arte – A criançada vai aprender a fazer modelagem de pote caracol na oficina do Sesc Arte deste sábado. Para participar basta levar 1kg de argila escolar e 1 caixa de sapato.

Hora: 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – Neste fim de semana, o “Espaço Sesc” apresenta o Espetáculo “Requebra Torto”, da Cia Apoema. Entre cantigas e cambalhotas, as cenas provocam o imaginário comum em torno do circo e das brincadeiras de infância, da rua, do interior, mexendo com o velho-novo em cada pessoa.

Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Rock in Libras – Neste sábado sinta as vibrações e o espetáculo do rock através dos gestos e do coração com Rock in Libras, com Brandes Band, na Hop Pand. A apresentação terá intérprete de libras durante todo o show.

Hora: A partir das 17h

Local: Rua Oceano Atlântico, 99

Entrada: Confira na entrada

Show Grupo Acaba – O Grupo Acaba se apresenta neste sábado com o mais novo trabalho: Cabeza de Vaca, Andarilho das Américas. A entrada será um quilo de alimento não perecível, que será doado a instituições que realizam trabalho social com a população.

A ideia de fazer uma cantata musical sobre o conquistador espanhol Álvar Nunes Cabeza de Vaca surgiu durante a pandemia, e envolveu a leitura de cinco livros. O novo trabalho do Grupo Acaba é dividido em 22 músicas.

Hora: 17h

Local: Concha Acústica Helena Meirelles – Parque das Nações Indígenas

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Laricas Cultural – No Laricas tem Magão, lançamento do livro “Cartas de Indignação”, e ainda uma roda de conversa sobre direitos humanos.

Hora: 17h30

Local: Rua Antônio Maria Coelho, 1663

Entrada: Gratuita

Rolê Bicicrético – Lançamento do Bici Fórum de Campo Grande 2023, corrida e gincanas bicicréticas marcam o Dia Nacional do Ciclista. A programação começa às 18h, no Mr. Hoppy.

Hora: A partir das 18h

Local: Rua Padre João Crippa, 947

Entrada: Grauita

Noite das Marias – A Praça do Preto Velho recebe neste sábado a “Noite das Marias”, uma iniciativa dos militantes de axé e defesa dos direitos humanos que propõe um espaço de diálogo e aprendizado sobre as tradições e crenças afro-brasileiras presentes na Umbanda.

O evento será uma gira comunitária em praça pública, com mais de 35 casas confirmadas. Durante a “Noite das Marias”, os participantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre a Umbanda e sua ligação com as raízes africanas, por meio dos guias espirituais que em praça pública estarão manifestados. Além disso, haverá membros experientes da comunidade umbandista, abordando temas como a história da religião, os fundamentos da linha da esquerda e os mitos associados às entidades Exus e Pombogiras.

Hora: 18h

Local: Praça do Preto Velho – Jardim Paulista

Entrada: Gratuita

1º Festival da Mata – Neste sábado tem a primeira edição do festival da Mata com sorteio de prêmios, brinquedos, comidas e bebidas, além de shows do grupo Uirapuru e A boa do Dieguinho.

Hora: 19h

Local: Associação de Moradores do Mata do Jacinto – Rua Olímpio Klafke, 328

Entrada: Gratuita

Festival UBU ERÊ – No último dia de programação tem o espetáculo Pelega e Porca Prenha na Mata do Pequi, feito a partir de pesquisas com o Grupo UBU que recolheu histórias e manifestações culturais na região norte de Mato Grosso do Sul. O espetáculo é elaborado a partir de contos, crendices, lendas e

manifestações populares, recolhidas na região de Rochedo, Baianópolis e Corguinho, e é divertidamente

encenado para a família e crianças de todas as idades.

Hora: 19h às 21h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270 – Centro

Entrada: Gratuita

37º Bon Odori – Neste fim de semana tem a tradicional festa da colônia japonesa Bon Odori, que conta com dança e os símbolos festivos como: sakura (cerejeiras), chochin (luminárias), yagura (torre da dança), taiko (tambores) e tankobushi (ritmo).

Além das músicas e as danças tradicionais japonesas, o público poderá comer na praça de alimentação montada com várias opções da culinária oriental.

Hora: das 19h às 23h

Local: Associação Esportiva e Cultura Nipo Brasileira de Campo Grande, que fica na Av. Ministro João Arinos, 1792, saída para Três Lagoas

Entrada: Gratuita

Domingo (20)

1 ano de Feira do Bosque – Neste domingo a Feira Bosque da Paz completa um ano de vida com show de Sampri, André Stábile, DJ Tamys, Coral Emi, Banda T404, e mais de 500 expositores com o melhor do artesanato, moda autoral, gastronomia, antiguidades e atrações culturais.

Hora: 9h às 15h

Local: Rua Kame Takaiassu com a Rua das Folhagens, Carandá Bosque

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – No domingo é a vez de Nano Elânio embalar o público com sua contação de história. Com muita interação e musicalidade, Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Arte-educador e musicoterapeuta, o artista tem carreira no teatro, música, comunicação social e é autor do livro “Conte histórias para crianças”.

Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Hora: das 18h às 22h

Local: Associação Esportiva e Cultura Nipo Brasileira de Campo Grande, que fica na Av. Ministro João Arinos, 1792, saída para Três Lagoas

Entrada: Gratuita

Além das músicas e as danças tradicionais japonesas, o público poderá comer na praça de alimentação montada com várias opções da culinária oriental.

Hora: das 18h às 22h

Local: Associação Esportiva e Cultura Nipo Brasileira de Campo Grande, que fica na Av. Ministro João Arinos, 1792, saída para Três Lagoas

Entrada: Gratuita

*Com informações de Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania