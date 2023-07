Confira a escala de plantonistas em Campo Grande

Para quem precisa de atendimento na rede pública de saúde de Campo Grande nesta quinta-feira (06) é importante conferir a escala médica de plantão nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) e Centros Regionais de Saúde (CRSS).

Ao todo, são 10 unidades com plantonistas durante os três períodos do dia. Os pediatras atenderão no período da manhã e à tarde, na UPA Coronel Antonino e na UPA Universitário. À noite os especialistas em atendimento infantil estarão de plantão na UPA Coronel Antonino, UPA Universitário, UPA Moreninha, UPA Leblon e CRS Nova Bahia.