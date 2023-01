Confira a escala médica para a Capital nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (16), pais ou responsáveis que precisem levar as crianças para atendimento médico contam com profissionais disponíveis nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) do bairro Coronel Antonino, Vila Almeida e Universitário tanto no período da manhã quanto à tarde.

No período do noturno serão sete unidades com profissionais para atendimento do público infantil. Os adultos terão atendimento em dez unidades, incluindo também os Centros de Referências em Saúde (CRs).