Confira a programação de Natal de Campo Grande

A abertura oficial da programação do “Natal de CG é Tamanho Família”, no centro da cidade, será nesta quarta-feira (6). Atrações terão início às 18 horas, com apresentação teatral “Esperança” – Cia de Artes do Ministério Mana e apresentação de Matilda – O Musical, além da tradicional Parada Natalina.

No dia seguinte, quinta-feira, 7 de dezembro, a partir das 18 horas, no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, nos Altos da Afonso Pena, será a abertura oficial da “Cidade do Natal 2023”, com show especial da Família Lima. A programação de abertura inclui apresentação da Orquestra Jovem do Sesc MS.

As celebrações seguem na 14 de Julho até 25 de dezembro e na Cidade do Natal até o dia 7 de janeiro de 2024. A programação organizada pela Prefeitura de Campo Grande promete noites memoráveis de diversão para toda a família.

Na Rua 14 de Julho, a Parada Natalina acontecerá todos os dias às 19h30. As luzes no centro da cidade foram acesas na última sexta-feira (1º), garantindo desde já aos campo-grandenses um clima de festas de fim de ano.

Já a Cidade do Natal vai funcionar todos os dias, das 17h às 22h. A Parada Natalina será sempre às 21 horas. O espaço contará com a Casa do Papai Noel, Presépio, Árvore Iluminada, apresentações diárias de música e dança, entre outras atrações.

Na Praça de Alimentação, a população terá à disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pasteis, cheesburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos que serão vendidos com valores a partir de R$ 10,00 como o pastel de carne, queijo ou pizza. Já as bebidas serão comercializadas com valor a partir de 5,00 no caso de refrigerantes e sorvete a partir de R$ 6,00.

Algumas lanchonetes e restaurantes que já confirmaram presença nesta edição da Cidade do Natal são: Batata no Cone, Standard, Da Terra Açaí, Vitória Régia – Pasteis, Toque Du Chef, Espeto Delícias D’Maria, Gran Costela, Miti Sabor Oriental, Senhora Gula, Chiquinho Sorvetes, Tao Espeto, Oficina Food Truck, Delícias da Mari, Divina Batata Recheada, entre outros.

A programação do Natal deste ano terá novamente o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas. Haverá saída da Praça Ari Coelho e da Cidade do Natal.

Bairros

O Natal nos Bairros vai percorrer neste ano as sete regiões da cidade e os dois distritos. A programação teve início no dia 3 de dezembro e segue até o dia 18 de dezembro. A programação percorrerá os bairros Alves Pereira, Jardim Noroeste, Tarsila do Amaral, Morennha III, Jardim Carioca e São Conrado, além de Rochedinho e Anhanduí.

A festa nos bairros conta com animador, sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, além de uma linda decoração e a presença do ‘bom velhinho’ em pessoa, o Papai Noel, que chega no ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande