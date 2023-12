Confira a programação de Natal desta quinta-feira

Campo Grande recebe as comemorações do evento “Natal de CG é Tamanho Família” na 14 de Julho - até o dia 25 de dezembro - e na Cidade do Natal, nos altos da avenida Afonso Pena, até o dia 7 de janeiro.

Nesta quinta-feira (21), a Cidade do Natal recebe o Grupo Teatral Chico Maria/Agetran, a partir das 18 horas. Em seguida, a população poderá conferir a apresentação do o Coral Luz dos Povos, às 19 horas. Quem encerra a agenda cultural desta noite será a cantora Juci Ibanes.

A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h. A abertura do local é às 17h30 e encerra as atividades às 22h.

Na rua 14 de Julho, é a vez do Grupo de Dança Sula animar o público na Praça Ari Coelho a partir das 18 horas. A parada natalina na Rua 14 de Julho ocorre todos os dias às 19h.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande