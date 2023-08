Confira a programação deste fim de semana

Na véspera de aniversário dos 124 anos da Capital, diversos eventos fazem parte da programação desta sexta-feira (25) e do fim de semana. Por isso, a Agência Municipal de Trânsito (Agetran) informou também quais são as interdições na região central e recomenda que motoristas planejem rotas alternativas com antecedência.

16° Caminhada da Paz

Às 8h, no Centro de Referênciaa de Assistência Social (Cras) Rosa Adri, tem início a 16ª Caminhada da Paz. Evento tem a expectativa de reunir duas mil pessoas e tem o objetivo de sensibilizar a população acerca da convivência em harmonia e enfrentamento à violência nas suas diversas expressões.

Continue Lendo...

O evento ocorre desde 2005 e foi idealizado por Clea Lúcia Braga Larsen devido à ocorrência de crimes e violências com frequência. A idealizadora sentiu a necessidade de fazer algo para conscientizar a comunidade e as crianças da região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento vai reunir comunidades dos bairros Dom Antônio Barbosa, Parque do Sol, Jardim Colorado, Parque do Lageado, José Teruel Filho, Parque dos Sábias, além de entidades convidadas.

Caminhada começa na rua Lucia dos Santos, n° 460, Bairro Dom Antônio Barbosa.

Sesc Cultura

Ainda nesta sexta-feira, o Sesc Cultura recebe a apresentação musical “A mulher que comeu a maçã”, com Sofia Basso e Letícia Dias, a partir das 19h. A entrada é gratuita.

O Sesc Cultura fica localizado na na Avenida Afonso Pena, 2270, bairro Centro.

Mr. Hoppy

O bar Mr. Hoppy terá a apresentação do grupo Farofa Musical na noite desta sexta-feira (25). Além disso, o local também contará com o “Rolê de Brechó - edição saldão”, a partir das 18h.

No sábado a apresentação fica por conta dos Barganhas Band, às 18h. E no domingo (27), o local recebe a cantora Rhaysla e a feira de mães empreendedoras Madre Loca, com venda de artesanatos, também a partir das 18h.

A entrada é gratuita e o estabelecimento fica localizado na rua Padre João Crippa, 947, no Centro.

Desfile Cívico-Militar de Campo Grande

Neste sábado (26), feriado em Campo Grande, será realizado o tradicional desfile cívico-militar de Campo Grande, que contará com 52 entidades participantes no aniversário de 124 anos da Cidade Morena. Estarão presentes no desfile as secretarias municipais, associações, escolas públicas e privadas, bandas, entidades filantrópicas, entre outras.

Participantes irão percorrer trecho da Rua 13 de Maio, entre a Mato Grosso e a rua 7 de Setembro, a partir das 8h.

Made in Samba

O grupo Made in Samba traz um o ritmo do pagode para animar o aniversário de Campo Grande neste sábado (26). Apresentação será no Farol da Lagoa, localizado na rua Antônio Marques, número 537, a partir das 17h. A entrada é R$ 20,00

Pantanal de Melodias

Campo Grande e outras cidade de Mato Grosso do Sul recebem a ação itinerante Pantanal de Melodias, um projeto com recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura, que vai levar a parques e espaços públicos shows instrumentais com ritmos do Estado e da fronteira. Neste domingo (27), a estreia será com a banda Gabana, também terá sorteio de brindes.

Evento gratuito será no estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal, na Avenida Afonso Pena, a partir das 16h30.

Mágica

O Ilusionista Thiper se apresenta no Espaço Sesc, no Shopping Norte Sul, neste domingo (27), em dois horários, às 15h e às 16h30. O show é gratuito e o shopping fica localizado na avenida Ernesto Geisel, 2300, bairro Jockey Clube.

Marcha para Jesus

Neste sábado (26), cantores regionais e nacionais esperam mais de 150 mil pessoas na Marcha para Jesus 2023, em Campo Grande, com o tema "Deixai vir a mim os pequeninos". A concentração será na Praça do Rádio, a partir das 14h.

O percurso segue da praça até a prefeitura da capital, pela avenida Afonso Pena. Depois, shows serão na avenida Fernando Corrêa da Costa, entre Rua Rui Barbosa e Rua 13 de Maio.

Festival Reviva Mais Campo Grande

A Esplanada Ferroviária sedia o 1º Festival Reviva Mais Campo Grande 124 anos Cultura e Turismo e a 4º Mostra de Turismo. Eventos começaram nesta quarta-feira (23) e seguem até sábado (26), com programação a partir das 9h.

Confira no link todas as informações e a programação de shows.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado

Saiba Mais: