Confira a programação do Arraial de Santo Antônio

A Prefeitura de Campo Grande divulgou a programação oficial do Arraial de Santo Antônio, que prevê quadrilhas, música caipira e sertanejo. A 21ª edição da festa começa na próxima sexta-feira (9) na Praça do Rádio, com mais de 20 opções de barracas de alimentos, bebidas e artesanatos.

As barracas começam a funcionar a partir das 16h e todos os dias haverá uma celebração religiosa às 18h, seguida da apresentação das quadrilhas e dos shows, às 19h e às 21h.

A programação artística começa na sexta-feira (9), às 18h30, com a quadrilha junina, seguida dos shows de Marlon Maciel e a dupla João Haroldo e Betinho. No sábado (10), a animação fica por conta da orquestra de violas de Valinhos e a dupla Fred e Victor.

No dia 11, às 19h, acontece a apresentação do grupo Ipê da Serra, seguido da dupla sertaneja Patrícia e Adriana. O encerramento dos shows, na segunda-feira (12), fica por conta do Trio Violada e Maria Cecília e Rodolfo.

Várias entidades participam das vendas nas barraquinhas com alimentos e artesanato. A prefeitura abriu o credenciamento das vendas exclusivamente para entidades assistenciais, ao todo, serão 21 barracas neste ano. Algumas das participantes são a Associação de Mães Trabalhando a Inclusão (Amati) e o Instituto Causadores da Alegria.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande