Confira a programação para o dia de Nossa Senhora Aparecida

O dia de Nossa Senhora Aparecida começou logo cedo, com romarias, celebrações e programação social nas paróquias e capelas de Campo Grande. A programação das festividades segue durante todo o dia.

Às 11h as Paróquias das Palontinas oferecem almoço dançante.

A Capela do Milagre tem programação durante todo o dia com almoço às 11h e gincana para as crianças a partir das 15h. Durante a noite, os fiéis saem em procissão luminosa partindo da matriz São Sebastião, a festa segue com missa solene e quermesse a partir das 20h. A paróquia está localizada na Rua Ismael Silva, 10, Vila Margarida.