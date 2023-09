Confira as convocações municipais desta segunda-feira

Nesta segunda-feira (25), a Prefeitura publicou no Diário Oficial de Campo Grande convocações para diversas áreas aprovadas em Processo Seletivo na Capital. Confira:

Secretarias de Gestão e Saúde

Estão sendo convocados dois candidatos inscritos no processo para assistente social, dois psicólogos e dois motoristas de ambulância. Estes profissionais poderão atuar nas unidades em regime temporário nas unidades e serviços da Rede Municipal de Saúde, bem como nos setores administrativos.

As convocações têm por objetivo suprir a necessidade temporária dos serviços, reforçando assim os atendimentos.

Os candidatos deverão comparecer na Secretaria Municipal de Gestão (Seges), conforme relação nominal, endereço, data e horário especificados nos editais, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação

Outros cargos

Foi publicada também a convocação de candidatos aprovados em Processo Seletivo pelo programa de contratação temporária para atuarem em diversas áreas. Entre as vagas estão: motorista de veículos pesados, auxiliar administrativo e financeiro e merendeiro.

Conforme os editais publicados no Diogrande, os candidatos foram classificados no limite das vagas oferecidas no Processo Seletivo Simplificado para substituir vacâncias, portanto, sem aumento de despesa com pessoal.

Os convocados, conforme relação nominal, local, data e horário, especificados no anexo de cada edital, devem comparecer no endereço informado para receber orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A lista completa de candidatos e demais informações estão disponíveis, a partir da página 2, na edição de hoje do Diário.