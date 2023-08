Confira as fotos do 'Fim de Expediente' no Bioparque

Na última sexta-feira (11) o auditório do Bioparque Pantanal foi cenário para a transmissão de um dos programas de maior sucesso da Rádio CBN, o Fim de Expediente, apresentado por Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina. O trio empolgou e interagiu com a plateia durante uma hora e meia.

A realização do programa, pela primeira vez na Capital sul-mato-grossense, faz parte da série de eventos do Grupo RCN, o CBN Em Ação 2023. Os convidados para o bate-papo foram o preparador físico Márcio Atalla e o paratleta medalhista Yeltsin Jacques.



Antes do evento começar, Dan, Teco e Zé Godoy conheceram o maior aquário de água doce do mundo, escolhido pela equipe da CBN Campo Grande como cenário da transmissão. Eles revelaram que este foi o local mais bonito e surpreendente em que já estiveram com o programa da CBN fora do estúdio.

Acompanhe abaixo os registros do fotógrafo Celso Magalhães.