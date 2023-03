Confira as interdições de trânsito deste fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições deste final de semana, de sexta-feira (24) a domingo (26). A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais e possam planejar outras rotas.

Sexta-feira (24)

Para a realização do evento Todos em Ação, a Rua Lúcia dos Santos, a partir do número 386, entre a Rua Adelaide Maia Figueiredo e a Rua Anselmo Selingardi, no Parque do Lageado, ficará interditada das 13h de sexta-feira até 13h do sábado (25).

Sábado (25)

A Rua Lúcia dos Santos, a partir do número 386, entre a Rua Adelaide Maia Figueiredo e a Rua Anselmo Selingardi, no Parque do Lageado, continua interditada até as 13h para a realização do evento Todos em Ação.

Interdição na Rua do Violino n ° 17, entre a Rua Marquês de Pombal e a Rua da Flauta, Bairro Dalva de Oliveira, das 15h às 00h00, para a realização de evento cultural.

Rua Dr. Zerbini entre Rua Nero Lerina da Silva e Rua Dr. Antônio Alves Arantes, interditada das 16h às 23h30 para a realização de evento religioso.

Rua São Gregório entre a Rua Santa Gertrudes e Rua Santa Isabel, em frente da Escola Municipal Elizabel Gomes Salles, Bairro Santa Luzia, das 13h30 às 17h30 fica interditada para a realização de ação social.

Interdição também na Rua Adelaide Maia Figueiredo entre a Rua Marlene Pereira de Jesus e Rua Maria Deorno Samper, Bairro Dom Antônio Barbosa, das 18h às 23h, para a realização de evento religioso.

Domingo (26)

A Rua Coronel Salustiano da Costa Lima entre a Rua Barão de Ubá e a Rua Avalon, Bairro Tirandetes, fica interditada das 07h às 18h para a realização de evento religioso.

Interdição na Rua Paraíba entre a Rua 15 de Novembro e Avenida Afonso Pena, das 07h às 19h, para extensão de rede de água.

Rua Camocim fica interditada entre as Ruas Israelândia e a entrada do Empreendimento Mandala Transportes de Carga, Bairro Cidade Morena, das 07h às 19h, para a execução de implantação de ligações de esgoto.

*Com informações da Prefeitura Municipal